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Reacția NATO după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în Tulcea

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drona in aer
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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NATO a confirmat joi că cele două avioane de vânătoare spaniole F-18 desfăşurate în România în primele ore ale dimineţii, după detectarea unei drone în apropierea graniţei cu Ucraina, operau sub comanda Alianţei Atlantice, care s-a declarat pregătită „să răspundă oricărei potenţiale ameninţări, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână”.

„Putem confirma că două avioane de vânătoare spaniole F-18 au decolat în timpul nopţii pentru a monitoriza situaţia după detectarea de activitate aeriană în apropierea graniţei României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianţei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, organizaţia „rămâne în contact strâns cu autorităţile române” în ceea ce priveşte acest tip de incidente.

Cele două avioane F-18, desfăşurate în România în cadrul misiunii NATO de Poliţie aeriană consolidată, au decolat joi dimineaţă devreme, după ce Ministerul Apărării din România a activat o alertă la ora 2:23 (23:23 GMT) în urma detectării mai multor obiecte aeriene în apropierea graniţei cu Ucraina.

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ţinta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a informat joi MApN.

La 16 august, un F-18 spaniol a doborât o dronă care încălcase spaţiul aerian românesc.

România are peste 600 de kilometri de frontieră comună cu Ucraina, care se află în război cu Rusia din februarie 2022.

Citește și: Dronă maritimă, distrusă de un F-16 românesc lângă Neptun Deep. Miruță: „Nu este de proveniență ucraineană”

 

Editor : C.S.

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