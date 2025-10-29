Live TV

Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări

Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Propunerea lui Ilie Bolojan

Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” Oana Gheorghiu a reacționat, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”. 

Ea dă asigurări că, dacă va fi numită în acest post, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA”, scrie Oana Gheorghiu.

Propunerea lui Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”. Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimar, de premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cere, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, „pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.

”Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu într-una dintre postări.

În alta, ea afirma: ”America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi”.

Asociația „Dăruiește Viață” este proiectul care a făcut-o cunoscută pe Oana Gheorghiu. Prin intermediul acestei organizații, a coordonat construirea Spitalului pentru Copii cu cancer și alte boli grave, situat la Marie Curie, realizat exclusiv din fonduri private.

În 2019, Ambasada SUA în România a premiat-o pe Oana Gheorghiu, alături de alte șase românce, în cadrul demersului anual intitulat „Femei curajoase din întreaga lume”. Atunci, ea a primit premiul alături de partenera sa din proiectul „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu

„Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu au dat dovadă de un curaj, un devotament şi o perseverenţă extraordinare în eforturile neînfricate de a oferi speranţă copiilor care înfruntă cancerul şi familiilor lor. Prin Asociația Dăruiește Viața, Carmen şi Oana au reuşit un lucru aproape imposibil: au strâns donaţii de peste 26.000.000 de euro de la peste 1.800 de companii şi 260.000 de donatori individuali pentru a realiza planurile pentru şi a construi un spital de oncologie pediatrică, primul spital nou din România în peste trei decenii”, se arăta în argumentul reprezentanței diplomatice a Statelor Unite ale Americii la București.

Premierea femeilor curajoase din România, în 2019. Foto- Ambasada SUA
Premierea femeilor curajoase din România, în 2019. Foto- Ambasada SUA

 

 

