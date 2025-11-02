Reacția Patriarhiei după scandalul piesei pe versuri de Radu Gyr cântate în Catedrala Națională: „O asociere lipsită de temei”

Patriarhia Română a reacționat după scandalul provocat de interpretarea unei melodii pe versuri atribuite lui Radu Gyr, în Catedrala Națională. Instituția precizează că textul cântecului „Avem o țară” nu îi aparține poetului legionar și condamnă orice tentativă de asociere a Bisericii cu mișcări extremiste.

Piesa a fost interpretată de către grupul Tronos Junior, în cadrul unui concert susținut pe 30 octombrie, la Catedrala Națională, după slujba de Te-Deum oficiată cu ocazia Zilei Clerului Militar.

„Grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază textul poeziei ‘Avem o țară’, atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

Instituția subliniază că poezia care a stat la baza interpretării „nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare” și că „contextul redării cântecului exclude orice interpretare tendențioasă”.

„Încercarea de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu ideologiile extremiste este una total lipsită de temei, mai ales că Patriarhia Română a exprimat, în repetate rânduri, delimitarea fermă de oricare dintre mișcările care promovează ura și violența, xenofobia și rasismul, care sunt contrare învățăturii și credinței creștine”, potrivit documentului.

Reprezentanții Bisericii mai precizează că piesa „Avem o țară” nu poate fi considerată un omagiu adus unei ideologii totalitare și nici nu a fost interpretată cu această intenție.

„Patriarhia Română este conștientă de prevederile legale în vigoare și le respectă întru totul”, se arată în document.

„Se continuă o campanie de asociere forțată a imaginii Bisericii Ortodoxe Române cu doctrine politice străine de învățătura de credință pe care aceasta o propovăduiește. De asemenea, reiterăm faptul că Biserica Ortodoxă Română se delimitează public de orice afiliere ideologică sau politică partinică”, a mai transmis Patriarhia Română.

