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Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și produse de lux din banii instituției

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elena mateescu, sefa anm
Foto: Facebook
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Şefa Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunţat că a luat act de raportul Corpului de Control pe care ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a publicat sâmbătă, precizând că a depus sesizări la poliție încă din luna august.

„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Vă fac cunoscut faptul ca, aşa cum am informat-o şi pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secţia 2 de Poliţie, respectiv Secţia de Investigare a Criminalităţii Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activităţi cu scopul cercetării şi stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente”, a scris Elena Mateescu sâmbătă, pe Facebook, potrivit News.ro.

Ea a mai arătat că „la nivelul instituţiei s-a efectuat şi o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers”.

„Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfăşurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Aşteptăm rezultatul anchetei şi soluţionarea aspectelor sesizate”, a precizat șefa ANM.

Un control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) arată că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat cifre care arată că anul trecut şi anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei.

Ea anunţă că va fi sesizat Parchetul ICCJ şi solicită demisia conducerii ANM, avertizând că în caz contrar, luni va fi convocată o şedinţă pentru a decide căile legale de urmat.

Editor : B.P.

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