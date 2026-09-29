Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă, după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. La scurt timp după acest anunț, tatălui victimei a vorbit cu jurnaliștii și a mărturisit că vestea nu îl „încălzește cu nimic.(...) Pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni.”

„Pe mine nu mă încălzește cu nimic că l-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar pe copilul meu nu-l mai aduce nimeni. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. Nu știu. Probabil, era încolțit. Nu știu nimic și v-am spus că nu mă încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii prinși și toți cei care fac rău trebuie prinși. Pe fata mea nu o mai aduce nimeni înapoi. Nu pot să-i transmit nimic”, a mărturisit tatăl tinerei ucise.



Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul tinerei în vârstă de 28 ani, al cărei trup neînsufleţit a fost găsit într-o valiză pe râul Olt, în zona barajului Ioneşti, s-a predat autorităţilor din Elveţia, luni seară, au anunţat marţi reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

"Autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026", a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete.

Bărbatul s-a prezentat la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia, luni seara, în jurul orei 23:00, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, se află în custodia autorităţilor elveţiene.

"Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia. Acesta se află în custodia autorităţilor elveţiene şi urmează procedurile legale în vederea predării către autorităţile române", a informat IPJ Vâlcea.

Tânărul a fost dat în urmărire pe 23 septembrie, după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă, în lipsă.

O tânără în vârstă de 28 de ani, dintr-o localitate din judeţul Dolj, a fost găsită decedată pe 22 septembrie, într-o valiză ce plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ioneşti.

Editor : A.P.