Păstrați în casă bani cash în bancnote de valoare mică aceasta este recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză, atunci când metodele digitale de plată nu mai funcționează, informează Digi24.

Un studiul realizat de Banca Centrală Europeană subliniază importanța păstrării unei sume de bani cash în gospodărie pentru a fi disponibilă în cazul unei situații de urgență.

Atunci când terminalele de plată cu cardul nu pot fi funcționale, banii ar trebui să fie în bancnote mici pentru ca plățile să se realizeze mai ușor și ar trebui să acopere nevoile pentru cel puțin 72h.

Mai multe țări europene au transmis spre populația astfel de mesaje. Printre ele - Suedia, Finlanda, Austria sau Olanda. Aceste țări le cer cetățenilor să aibă între 70 și 100 euro per persoană, sumă suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale timp de 3 zile.

În aprilie, o pană de curent în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată și astfel a forțat magazinele să accepte exclusiv numerar.

Editor : Sebastian Eduard

