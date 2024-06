Recomandările MAE pentru suporterii care vor asista la meciurile de la EURO 2024 în Germania

​Ministerul Afacerilor Externe a emis o serie de recomandări pentru suporterii care vor asista în Germania la meciurile de la Campionatul European, care se desfăşoară în perioada 14 iunie - 14 iulie.

Recomandări de călătorie

Asigură-te că ai un document de călătorie valabil (carte de identitate/paşaport aflate în termen de valabilitate). ATENŢIE! Pe perioada turneului final al EURO 2024 autorităţile germane au reintrodus controalele la frontieră.

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania. Îţi recomandăm cu insistenţă să obţii Cardul European de Sănătate sau să achiziţionezi o asigurare medicală de sănătate înaintea călătoriei, pentru a avea acces la eventualele îngrijiri medicale de urgenţă.

Este utilă şi o asigurare de călătorie care să acopere toate riscurile conexe (inclusiv pierderea/furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea/întârzierea zborului etc.).

Călătoria cu autoturismul:

– Consultă condiţiile de călătorie sau eventualele restricţii de circulaţie aplicabile în statele pe care le vei tranzita.

– ATENŢIE! Există limită de viteză în Germania:

în localităţi – 30-50 km/h;

în afara localităţilor – 70-130 km/h;

zonele fără restricţii de viteză sunt indicate ca atare.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Germania pe perioada EURO 2024 să-şi anunţe prezenţa prin intermediul platformei www.econsulat.ro.

Recomandări pe durata șederii

E foarte posibil ca pe durata campionatului traficul rutier să fie îngreunat! Organizatorii EURO 2024 recomandă evitarea deplasărilor cu maşina.

ATENŢIE! Conducerea sub influenţa alcoolului (mai mult de 0,5 mg de alcool în sânge) se sancţionează cu amendă, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru anumite perioade de timp, în funcţie de gravitatea fiecărei abateri în parte.

Transportul public este foarte dezvoltat în Germania, fiind astfel o alternativă eficientă la deplasarea cu maşina. Conform informaţiilor publicate de organizatorii EURO 2024, deţinătorii de bilete la meciurile turneului final vor avea acces la bilete de tren naţionale şi internaţionale la preţ redus, precum şi la un abonament de călătorie gratuit de 36 de ore pentru transportul public în toate cele 10 oraşe-gazdă din Germania şi în zonele limitrofe.

Dacă totuşi alegi să te deplasezi cu autoturismul, informează-te în avans cu privire la posibilităţile de parcare.

ATENŢIE! Unele dintre parcările publice din apropierea stadioanelor sunt accesibile doar cu pre-înregistrare.

Asigură-te că ai în permanenţă asupra ta un act de identitate, acesta putând fi solicitat inclusiv pentru accesul pe stadion.

Sancţionarea posesiei, consumului sau traficului de droguri, chiar şi pentru cantităţi mici, prevede amenzi mari şi pedepse privative de libertate.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), ce necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, apelează numerele de urgenţă: 112 – pompieri, salvare, descarcerare; 110 – poliţie.

Recomandări privind participarea la meciuri

Reprezentanţii Jandarmeriei Române şi ai Poliţiei Române vor fi prezenţi pe stadioanele unde Echipa Naţională de Fotbal a României va susţine meciurile din cadrul turneului final EURO 2024, precum şi în fan-zone-urile din apropierea arenelor, pentru a sprijini demersurile poliţiei germane de creare a unui climat de siguranţă şi pentru a oferi asistenţă spectatorilor români.

Dacă ai nevoie de ajutor, nu ezita să apelezi la jandarmii şi poliţiştii români!

De asemenea, te rugăm insistent să ai în vedere următoarele recomandări:

Asigură-te că ajungi din timp la stadion, pentru a evita aglomeraţia în zona punctelor de acces.

Dacă vii însoţit de minori, supraveghează-i constant şi asigură-te că nu se îndepartează de tine.

Respectă indicaţiile forţelor de ordine şi ale agenţilor de securitate.

Evită implicarea în conflicte de orice natură sau fapte ce pot conduce la manifestări violente ori la tulburarea ordinii şi a liniştii publice.

Orice încălcare a legii va fi sancţionată de către forţele de ordine germane!

Dacă asişti la un incident, sesizează imediat forţele de ordine. Din raţiuni de siguranţă, conform regulilor UEFA, este interzisă introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la competiţia sportivă.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Germania.

Intrarea pe teritoriul federal este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate aflate în termen de valabilitate.

Pentru informaţii referitoare la regimul de şedere şi situaţii conexe (stabilirea reşedinţei, angajarea în muncă etc.) consultaţi pagina web a Ambasadei României la Berlin, la link-ul https://berlin.mae.ro/node/345.

Vaccinuri şi sănătate publică

Nu există la acest moment vaccinuri obligatorii pentru intrarea în Germania. Cu toate acestea, vă recomandăm ca înaintea călătoriei să consultaţi recomandările disponibile pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile – secţiunea Sfaturi pentru călători: https://www.cnscbt.ro/index.php/sfaturi-pentru-calatori

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania.Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie în Germania.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de sănătate vă vor da acces la îngrijirile medicale necesare.

De asemenea, puteţi să aveţi în vedere şi achiziţionarea unei asigurări facultative cu care aveţi acces la serviciile de urgenţă atât în sistemul public de sănătate, cât şi în cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro; https://cnas.ro/state-membre-ue-see-elvetia-regatul-unit/

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

Serviciul medical de urgenţă este disponibil 24 ore, iar pentru apelarea serviciului de ambulanţă, formaţi numărul 112.

Reglementări vamale

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Există limite cantitative pentru introducerea produselor din tutun, medicamentelor, băuturilor alcoolice, combustibilului.

Sunt excluse, atât la intrare cât şi la ieşire, drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Informaţii privind regimul vamal aplicat de autorităţile germane pot fi obţinute la link-urile: www.zoll.de și https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/index_en.htm.

Pentru intrarea într-un stat al Uniunii Europene cu animale de companie, aveţi nevoie de paşaport european pentru acestea. Acest document se poate obţine de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinările obligatorii. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Informaţii suplimentare privind reglementările în acest sens sunt disponibile aici: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/index_en.htm

Siguranţa şi criminalitate

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Federală Germania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Republica Federală Germania a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional. Republica Federală Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore, de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). În cazul unor incidente grave, se recomandă contactarea poliţiei locale.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, trebuie apelate numerele de urgenţă:

112 – pompieri, salvare, descarcerare;

110 – poliţie.

Condiţii privind traficul auto

În Republica Federală Germania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Federală Germania.

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie, iar folosirea telefonului mobil la volan este interzisă.

Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie. Organele de poliţie au dreptul de a confisca aceste dispozitive.

Zone de protecţie de mediu în Germania: În scopul reducerii poluării aerului cu particule fine şi bioxid de azot, în numeroase oraşe din Germania, au fost delimitate zone de protecţie de mediu sau zone ecologice, unde pot circula numai autovehiculele cu plachetă („Feinstaubplakette”) corespunzătoare grupei de substanţe poluante căreia îi aparţine autovehiculul sau care au aprobare specială.

Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine pedeapsa cu amendă. Centrele de eliberare a plachetelor sunt oficiile de înmatriculare a autovehiculelor sau alte instituţii autorizate să acorde plachetele precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament.

La data de 04.05.2023, în următoarele oraşe germane sunt delimitate zone ecologice: Aachen, Asperg, Augsburg, Berlin, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Bremen, Castrop-Rauxel, Darmstadt, Dinslaken, Ditzingen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Eschweiler, Essen, Frankfurt/Main, Freiberg am Neckar, Freiburg (Breisgau), Gelsenkirchen, Gerlingen, Halle/Saale, Hardhof, Gladbeck, Hagen, Hannover, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Herten, Ingersheim, Köln, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Krefeld, Langenfeld, Leipzig, Leonberg / Hemmingen, Limburg an der Lahn, Ludwigsburg, Ludwigsburg Landkreis, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Markgrönningen, Möglingen, Mönchengladbach, Mühlacker, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Offenbach, Osnabrück, Overath, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Schwieberdingen, Siegen, Stuttgart, Tamm,Tübingen, Ulm, Wiesbaden şi Wuppertal.

Parcarea este permisă în general numai în locuri rezervate, de obicei contra cost (există aparate de taxare).

Limite de viteză: în localităţi: 30-50 km/h; în afara localităţilor: între 70-130 km/h, cu excepţia zonelor fără restricţii de viteză, precum şi a celor în care limita de viteză este explicit indicată.

Este recomandat să încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere produse pe teritoriul Germaniei.

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, contactaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Pentru asistenţă suplimentară, adresaţi-vă partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Informaţii despre plăţi şi utilizarea cărţilor de credit

Moneda naţională este EURO.

Plăţile se fac fie în numerar, fie cu card bancar.

Restricţiile privind retragerea de numerar de la bancomate pot fi diferite în funcţie de tipul de card, tipul de cont şi politica băncii.

Casele de schimb valutar şi băncile au până la 100 valute diferite în stoc. Schimbul valutar este de obicei posibil fără precomandă.

Reglementări specifice

Nu este cazul.

Contactarea autorităţilor române

Reprezentarea diplomatică a României în Republica Federală Germania este asigurată de Ambasada României la Berlin.

În situaţii de urgenţă, secţia consulară a Ambasadei României la Berlin (jurisdicţie teritorială pentru landurile Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Hamburg şi Bremen) poate fi contactată la numărul de telefon +49 1601 579 938.

Totodată, în funcţie de regiunea în care vă aflaţi, puteţi contacta:

Consulatul General al României din Bonn (jurisdicţie teritorială pentru landurile Nordrhein-Westfallen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland) la telefonul de urgenţă: +49 1735 757 585

Consulatul General al României din München (jurisdicţie teritorială pentru landul Bayern) la telefonul de urgenţă +49 1602 087 789

Consulatul General al României la Stuttgart (jurisdicţie teritorială pentru landul Baden-Württemberg) la telefonul de +49 1716 813 450

În situaţia în care nu vă mai aflaţi în posesia unui document de călătorie, puteţi solicita sprijinul secţiei consulare din cadrul Ambasadei României la Berlin sau a Consulatelor Generale ale României din München Stuttgart şi Bonn, care vă pot elibera un titlu de călătorie în baza căruia vă puteţi întoarce în România.

În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie, mai întâi, să declaraţi furtul la poliţia locală, iar ulterior vă puteţi adresa reprezentanţelor române pentru obţinerea titlului de călătorie.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să îşi anunţe prezenţa, în funcţie de regiunea unde se află, la Ambasada României sau la Consulatele Generale Bonn, München şi Stuttgart, fie prin intermediul platformei www.econsulat.ro, fie folosind adresele de e-mail berlin@mae.ro, bonn@mae.ro, munchen@mae.ro, respectiv stuttgart@mae.ro, comunicând numele, prenumele, data naşterii şi numărul de telefon mobil.

