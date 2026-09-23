Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Motorina se apropie, la rândul său, de pragul de 11 lei, pe fondul menținerii prețurilor internaționale ale carburanților la niveluri ridicate.

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care benzinarii au menținut prețul la 9,99 lei. În această dimineață, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei.

Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent. Litrul de motorină se apropie de pragul de 11 lei, iar în cazul unor benzinării diferența până la această valoare este de doar un ban.

Evoluția prețurilor de la pompă indică o presiune tot mai mare asupra costurilor carburanților. După ce benzina a depășit pragul de 10 lei, este așteptată și o posibilă depășire a nivelului de 11 lei în cazul motorinei, care se află deja foarte aproape de această valoare.

În unele stații, litrul de motorină este la doar un ban distanță de pragul de 11 lei. Astfel, noi majorări ale prețurilor ar putea duce la depășirea acestuia.

Evoluția de la pompă este influențată și de prețurile de pe piața internațională. O tonă de motorină se menține la peste 1.500 de dolari de mai bine de o săptămână.

Menținerea prețurilor internaționale la niveluri ridicate pune presiune asupra costurilor de import și distribuție, ceea ce se poate reflecta în tarifele plătite de șoferi.

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Editor : C.A.