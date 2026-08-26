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Recorder: Lucian Pahonțu, șeful SPP, a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat pe 21 dec. 1989 la violențele de la Inter

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Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
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Generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, a făcut parte din Trupele de Securitate înainte de 1989 și a fost prezent, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel Intercontinental din București, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începute în acea zi, dezvăluie Recorder.ro. Publicația citată a consultat documente din dosarul Revoluției, unde apare inclusiv o declarație a lui Pahonțiu, care a scris că a fost la Intercontinental, dar, susține el, „nu am avut contact cu manifestanții”.

Lucian Pahonțu a devenit ofițer în cadrul Trupelor de Securitate după ce a urmat cursurile Școlii Militare de Ofițeri Activi de Transmisiuni de la Sibiu, scrie Recorder.ro, care a obținut mărturii că a fost nepotul generalului Vasile Milea, ministrul Apărării Naționale în timpul Revoluției din 1989.

Unitatea Militară 0305, din care făcea parte Lucian Pahonțu, era deja în stare de alertă pe 21 decembrie 1989, când mitingul de susținere organizat de Nicolae Ceaușescu în fața Comitetului Central (Piața Revoluției de azi) a scăpat de sub control și s-a transformat într-o revoltă la adresa regimului.

În cursul serii, Trupele de Securitate au ajuns și ele în zona centrală a Capitalei, la Intercontinental. Lucian Pahonțu se afla în dispozitiv, după reiese din raportul maiorului Gheorghe Rădulescu: „Am primit ordin de la colonelul Pavelescu Dumitru, șeful de stat major al trupelor (n.r. – Trupele de Securitate), ca împreună cu un pluton comandat de cpt. Potinteu Emil și lt. Pahonțu Lucian să înlocuiesc o subunitate a UM 0396 comandată de cpt. Ivan Aurel care se afla în cordonul de ordine realizat pe strada 13 Decembrie la intersecția cu Bd. 1848. (…) Militarii erau echipați în ținută gri-bleu, cu căști și scuturi și bineînțeles cu armamentul și muniția de luptă”.

Însuși Lucian Pahonțu a recunoscut acest lucru într-o declarație pe care Recorder.ro a găsit-o în Dosarul Revoluției:

„Subsemnatul Lt. Pahonțu Lucian fiul lui Nicolae și Paraschiva declar că în perioada 17-22-12-1989 am executat următoarele. (...)

În ziua de 21-12-1989 în jurul orei 15:00 subunitatea a primit alarmă. După echipare și verificarea subunității am primit ordin să îmbarcăm militarii în camioane și să așteptăm noi ordine.

În jurul orei 20:00 am primit ordin să ne deplasăm la Piața Scîntei pentru a executa paza obiectivului Casa Scîntei. Ajunși aici am primit ordin să rămînem în camioane pe loc. În jurul orei 21:00 am primit ordin prin stația radio să ne deplasăm pe platou în fața restaurantului „Cina”. Ajunși aici comandantul companiei a luat legătura cu comandantul MU.

În jurul orei 22:00 am primit ordin să schimbăm o subunitate aflată în blocare pe Strada „13 Decembrie” (actuala str. Ion Câmpineanu - n.r.). Eu împreună cu comandantul companiei ne-am deplasat cu camionul la locul ordonat și am intrat în dispozitiv. Aici am luat scuturile de la subunitatea pe care am înlocuito. În fața dispozitivului se aflau unități și blindate ale MApN care executau foc de avertizment.

Am rămas în dispozitiv pînă în jurul orei 2:00, după care am rămas în repauz la camion. În toată această perioadă nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții”, a scris el.

Mărturia sa este contrazisă însă de o alta, a comandantului său de dispozitiv, lt-col Ion Alecu, care a raportat că „a rezistat cu greu manifestanților”:

„În ziua de 21.12.89 și 22.12.89 până la ora 11:00-11:30 am comandat subunitățile din blocarea str. 13 Decembrie spre hotel Intercontinental. Pe toată această perioadă am avut legătura radio permanent cu col. Pavelescu, care ne-a coordonat activitatea. Raportez că în mai multe rânduri am comunicat că rezist cu greu demonstranților”.

Un alt ofițer de la UM 0305, care a participat alături de Lucian Pahonțu la evenimentele din zona hotelului Intercontinental, lt. Radu Grigoraș, a confirmat pentru Recorder.ro că unitatea din care făceau parte a avut ciocniri cu revoluționarii.

„Au fost, cum să nu?! Noi am fost prezenți chiar acolo, la baricadă, când au venit tancurile și au trecut peste ei, i-au călcat, i-a împușcat în cap… I-am luat, i-am urcat în camioane, am spălat străzile împreună cu pompierii. În noaptea aia s-a deschis foc în manifestanți, cum să nu? Asta e, asta s-a întâmplat. S-a tras în oameni, dar consumul nostru de muniție a fost zero”, a spus Radu Grigoraș.

Seara de 21 decembrie 1989 a fost una din cele mai sângeroase ale Revoluției din 1989: trupele de represiune au omorât atunci 48 de oameni, în timp ce alți 150 au fost răniți și 1.245 au fost bătuți și arestați.

Citiți integral investigația Recorder.ro aici.

Editor : B.P.

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