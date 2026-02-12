Live TV

Video Rector demis pentru plagiat, repus în funcție în urma deciziei ÎCCJ. Ramona Lile revine la șefia Universității „Aurel Vlaicu” din Arad

Data publicării:
631960386_1442395971014028_8501909160139045239_n

După un plagiat academic confirmat, liderul PUSL Arad, revine la conducerea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-o decizie definitivă a Instantei Supreme, aceeași instanță care confirmase plagiatul. Ramona Lile a primit sancțiuni care includeau interdicția de a ocupa funcții de conducere timp de 5 ani, decizii pe care le-a contestat succesiv prin tribunale, anunță Digi24. Însă, de curând, Instanța a anulat Ordinul Ministerului Educației din 2023, iar acum Lile își poate exercita funcția.

Fostul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, va fi repusă în funcție, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, luni, 9 februarie, recursul formulat împotriva deciziei de suspendare.

Prin hotărârea instanței supreme, Ordinul de destituire emis de Ministrul Educației în decembrie 2023 a fost anulat. Judecătorii Înaltei Curți au decis admiterea recursului formulat de Ramona Lile împotriva Sentinței civile nr. 494 din 11 iulie 2024 a Curții de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal, au casat sentința atacată și, în rejudecare, au admis acțiunea reclamantei.

„Anulează Ordinul nr. 6907 din 29.12.2023 emis de Ministrul Educației”, se arată în motivarea instanței.

Totodată, Înalta Curte obligă Ministerul Educației să emită un ordin prin care să confirme desemnarea Ramonei Lile în funcția de rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. De asemenea, ministerul este obligat la plata sumei de 10.000 de lei către reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată.

Decizia, care este definitivă, provoacă un paradox juridic major pentru că, deși Înaltea Curte a confirmat anterior plagiatul comis de Lile, aceasta are dreptul acum să revină la șefia universității, înlocuindu-l pe actualul rector, arată Digi24.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru Pace...
Trenul regal, adăpost pentru pisici maidaneze
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc...
main photo Carrefour
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding...
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului...
Ultimele știri
Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene
Un sfert de secol în care performanța medicală a devenit normalitate în România
Elveția votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online