După un plagiat academic confirmat, liderul PUSL Arad, revine la conducerea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-o decizie definitivă a Instantei Supreme, aceeași instanță care confirmase plagiatul. Ramona Lile a primit sancțiuni care includeau interdicția de a ocupa funcții de conducere timp de 5 ani, decizii pe care le-a contestat succesiv prin tribunale, anunță Digi24. Însă, de curând, Instanța a anulat Ordinul Ministerului Educației din 2023, iar acum Lile își poate exercita funcția.

Fostul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, va fi repusă în funcție, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, luni, 9 februarie, recursul formulat împotriva deciziei de suspendare.

Prin hotărârea instanței supreme, Ordinul de destituire emis de Ministrul Educației în decembrie 2023 a fost anulat. Judecătorii Înaltei Curți au decis admiterea recursului formulat de Ramona Lile împotriva Sentinței civile nr. 494 din 11 iulie 2024 a Curții de Apel Timișoara – Secția contencios administrativ și fiscal, au casat sentința atacată și, în rejudecare, au admis acțiunea reclamantei.

„Anulează Ordinul nr. 6907 din 29.12.2023 emis de Ministrul Educației”, se arată în motivarea instanței.

Totodată, Înalta Curte obligă Ministerul Educației să emită un ordin prin care să confirme desemnarea Ramonei Lile în funcția de rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. De asemenea, ministerul este obligat la plata sumei de 10.000 de lei către reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată.

Decizia, care este definitivă, provoacă un paradox juridic major pentru că, deși Înaltea Curte a confirmat anterior plagiatul comis de Lile, aceasta are dreptul acum să revină la șefia universității, înlocuindu-l pe actualul rector, arată Digi24.

