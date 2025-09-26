Reduceri masive pentru studenți la tren: 90% pe ruta facultate-domiciliu. Care e noutatea pentru românii care studiază în străinătate

Studenţii români şi străini, până în 30 de ani, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde se află instituţia de învăţământ la care aceștia sunt înmatriculați, anunță CFR Călători.

O noutate ar fi că de la 1 octombrie 2025, românii care studiază în instituţii de învăţământ superior din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la 30 de ani, precizează comunicatul de presă al CFR Călători.

De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază şi studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din centre de plasament, familii substitutive sau aflaţi la asistent maternal.

Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit sau cuşetă svor fi achitate integral diferenţele tarifare.

Legitimaţiile de călătorie (bilete şi abonamente) cu reducere 90% pot fi obţinute de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR Călători, online, accesând site-ul www.cfrcalatori.ro şi aplicaţia descărcabilă pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, etc.) sau de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în staţii, după confirmarea calităţii de student şi obţinerea ID-ului de student de la casa de bilete. De asemenea, biletele pot fi obţinute şi de personalul de tren, la urcarea din staţiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie.

Cum pot beneficia studenții de reducerea de 90%

Pentru a beneficia de bilete sau abonamente cu reducere 90%, studenţii trebuie să prezinte legitimaţia de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă localitatea în care se află instituţia la care studentul este înmatriculat şi actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul acestuia.

Studenţii care deţin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document sau certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidenţă a populaţiei care să ateste domiciliul persoanelor.

Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete /abonamente lunare), poate fi acordată în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025. Excepţie fac studenţii pentru care anul universitar 2024-2025 este an terminal şi care nu mai beneficiază de facilităţile aferente începând 1 octombrie 2025.

Studenţii din anul I, până la obţinerea legitimaţiei de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025 şi în baza adeverinţei, în original, emisă de unitatea de învăţământ pentru anul universitar 2025-2026.

De la 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenţi este acordată doar în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenţii din anul I, precizează CFR Călători.

La verificarea călătoriei în tren, studentii trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere şi legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot prezenta legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2024-2025, iar studenţii din anul I pot prezenta adeverinţa care atestă calitatea de student. Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicaţia descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat, mai informează CFR Călători.

Ca noutate, CFR Călători informează că de la 1 octombrie 2025, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare.

Ce e nou pentru studenţii români înmatriculați la facultăți din străinătate

Studenţii români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, îşi pot procura legitimaţii de călătorie cu reducere 50% la toate categoriile de trenuri regio, interregio şi intercity, pe orice distanţă, clasa a 2-a, inclusiv tichet de rezervare cu 50% reducere.

Legitimaţiile de călătorie cu reducere 50% pot fi obţinute de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR Călători şi de la personalul de tren, la urcarea din staţiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie.

Pentru a beneficia de bilete cu reducere 50% studenţii trebuie să prezinte în format fizic, în original, carnetul sau cardul de student însoţit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi actul de identitate (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, paşaport), din care să reiasă că studentul este cetăţean român şi vârsta studentului (care nu trebuie să depăşească 30 de ani).

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii trebuie să prezinte în tren biletul de călătorie cu reducere 50%, carnetul sau cardul de student însoţit de traducerea legalizată şi actul de identitate, în format fizic, în original.

În cazul în care, în tren, studenţii nu prezintă documentele precizate sau prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul, aceştia sunt consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi sunt trataţi conform reglementărilor în vigoare, avertizează CFR Călători.

