Live TV

Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei

Data publicării:
alegeri locale stampila vot
Foto; Inquam Photos / Bogdan Danescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
PROIECTUL DE LA VALEA DOBRA

Peste 4.400 de locuitori din Răşinari, judeţul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localităţii. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu.

„Începând cu ora 7:00, cele trei birouri electorale ale secţiilor de votare din comuna Răşinari, judeţul Sibiu, au fost deschise pentru desfăşurarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra”, transmite AEP.

La urne sunt aşteptaţi 4.431 de votanţi, iar până la această oră au votat 208.

„Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?” este întrebarea înscrisă pe buletinele de vot.

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi a site-ului de monitorizare a prezenţei la vot, precum şi suportul tehnic şi funcţionalităţile specifice referendumurilor.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces şi pot staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot şi pot să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea şi/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare şi din localul secţiei de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ca referendumul să fie validat, prezenţa la vot trebuie să depăşească 30%, iar numărul voturilor valabil exprimate să depăşească 25% din numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele permanente.

PROIECTUL DE LA VALEA DOBRA

Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu. Acesta este primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns în această fază avansată şi presupune investiţii cumulate de peste 400 de milioane de euro, urmând să creeze în România un lanţ industrial complet.

„Compania Mineral Proiect Invest S.A. (MPI) anunţă obţinerea Licenţei de concesiune privind exploatarea resurselor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, judeţul Sibiu. Licenţa a fost aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 septembrie 2026”, se arăta într-un comunicat al companiei.

Zăcământul din Valea Dobra, aflat în apropierea localităţii Răşinari, dispune de resurse estimate de peste 50 de milioane de tone.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Shooting on the Main Square in Krakow
2
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
3
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
4
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Digi Sport
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Christiana Budică
Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din Sibiu: „Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”
sigla AEP autoritatea electorala permanenta
Replica AEP la acuzațiile PNL privind favorizarea PSD prin modificarea legii partidelor politice
AEP Autoritatea electorala permanenta
PNL contestă modificările AEP care urcă pragul fondatorilor unui partid la 100: „Proiectul va reflecta interesele electorale ale PSD”
Adrian Țuțuianu.
Adrian Ţuţuianu: „Jumătate dintre angajaţii AEP nu au dat niciodată un concurs”. Ce posturi ar putea fi desființate
dormitor
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Recomandările redacţiei
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine...
Another Extreme Cold Front Moves Through Midwest
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce...
Security services outside the home of the Krakow attacker in Ostrowiec Swietokrzyski.
Mama, tatăl și sora presupusului autor al atacului de Cracovia, au...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Ce pretext a găsit Maria Zaharova pentru a exclude Europa de la masa...
Ultimele știri
Cel puțin 22 de răniți în Japonia după ce un cutremur a zguduit țara. Vitrinele a zeci de magazine au fost distruse
Hackerii susţin că au găsit până la 450.000 de ruși morţi în războiul din Ucraina în statisticile oficiale de la Moscova
Rezultate LOTO - Duminică, 8 noiembrie 2026. Sume substanțiale în joc la 6/49, Joker și Noroc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă radical viața pentru 3 zodii până la final de noiembrie. Norocul le surâde după o perioadă plină...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
“Craiova vs Dinamo + Rapid + FCSB 5-3!” Editorial Marius Mitran: “Oltenia domină fotbalul românesc”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul
Adevărul
„Nebunii” sultanului, călăreții care au băgat în sperieți Europa. Povestea adevărată a războinicilor în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Pro FM
Smiley, dezvăluiri despre fiica lui, Josephine, la WTFun: „E un om cu care îmi place să stau”. Ce piesă a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Țipam, plângeam, apoi râdeam fără oprire". Salma Hayek dezvăluie cum este, de fapt, prietenia cu Angelina...
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a...
Newsweek
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să îți mângâi pisica atunci când te trezește noaptea. Avertismentul unui medic veterinar
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...