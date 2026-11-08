Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei

Peste 4.400 de locuitori din Răşinari, judeţul Sibiu, sunt aşteptaţi duminică la un referendum local pentru a se pronunţa în legătură cu deschiderea unei exploatări miniere pe raza localităţii. Conform AEP, este vizat proiectul Exploatare minieră de pe Valea Dobra. Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu.

„Începând cu ora 7:00, cele trei birouri electorale ale secţiilor de votare din comuna Răşinari, judeţul Sibiu, au fost deschise pentru desfăşurarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra”, transmite AEP.

La urne sunt aşteptaţi 4.431 de votanţi, iar până la această oră au votat 208.

„Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?” este întrebarea înscrisă pe buletinele de vot.

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi a site-ului de monitorizare a prezenţei la vot, precum şi suportul tehnic şi funcţionalităţile specifice referendumurilor.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces şi pot staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot şi pot să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea şi/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare şi din localul secţiei de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ca referendumul să fie validat, prezenţa la vot trebuie să depăşească 30%, iar numărul voturilor valabil exprimate să depăşească 25% din numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele permanente.

PROIECTUL DE LA VALEA DOBRA

Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu. Acesta este primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns în această fază avansată şi presupune investiţii cumulate de peste 400 de milioane de euro, urmând să creeze în România un lanţ industrial complet.

„Compania Mineral Proiect Invest S.A. (MPI) anunţă obţinerea Licenţei de concesiune privind exploatarea resurselor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, judeţul Sibiu. Licenţa a fost aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 septembrie 2026”, se arăta într-un comunicat al companiei.

Zăcământul din Valea Dobra, aflat în apropierea localităţii Răşinari, dispune de resurse estimate de peste 50 de milioane de tone.

Editor : I.B.