Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu tupeu fantastic”

Data publicării:
vlad gheorghe 3
Vlad Gheorghe. Inquam Photos / Mălina Norocea

Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, propune organizarea unui referendum privind unirea Ilfovului cu Bucureştiul. Declarațiile vin după ce preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a spus că se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov.

„Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti şi crearea unui singur Bucuresti, cu o administraţie unică pentru tot arealul metropolitan”, a transmis Vlad Gheorghe pe pagina de Facebook.

Consilierul premierului spune că este bună şi propunerea Consiliului Judeţean de a nu se mai emite autorizaţii de construire în Ilfov. „Problema nu e că se opresc autorizaţiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală şi cu mari interese imobiliare. Soluţia este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureştiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare şi mai ales transparenţă”, a precizat Vlad Gheorghe.

Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă şi emiterea coordonată a autorizaţiilor de construire – ar fi extrem de util, spune Gheorghe.

„Desfiinţarea Consiliului Judeţean Ilfov ar aduce economii semnificative. Banii economisiţi pot merge direct către asfaltarea străzilor şi deszăpezirea lor, astfel încât să nu mai existe străzi ca cea din imagine. Extinderea Bucureştiului ar desfiinţa şi multe organisme inutile care există azi ca asocieri între Bucureşti şi Ilfov, fiecare cu bugetul şi birocraţia sa proprie. Şi, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care ameninţă astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureştiului dacă nu li se satisfac pretenţiile financiare”, explică Vlad Gheorghe.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. 

Thuma anunţă că, săptămâna aceasta, se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov, dar şi că ia în calcul măsura de a sista eliberarea autorizaţiilor de construire în Ilfov până când relaţia Bucureşti-Ilfov se aşază „corect financiar şi administrativ”.

Editor : A.P.

