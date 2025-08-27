Live TV

Video Reforma la stat scoate oamenii în stradă. Sute de protestatari s-au adunat în fața Prefecturii din Constanța

Data publicării:
JURNAL ORA 10 CF 270825_16034
Protest în fața Prefecturii Constanța. Foto: Captură video Digi24

Un protest cu sute de oameni are loc în fața Prefecturii din Constanța. Sunt sindicaliști din sănătate, din învățământ și din domeniul portuar, nemulțumiți de reformele Guvernului.

Sutele de protestatari adunați în fața Prefecturii Constanța sunt revoltați de noile reforme ale Executivului. Este vorba despre angajați din sănătate, învățământ și domeniul portuar, atât din sectorul public, cât și din cel privat. Printre manifestanți se numără și angajați ai rafinăriei Petromidia, ai Direcției de Sănătate Publică.

Protestul este organizat de patru confederații sindicale din județul Constanța. Reprezentanții sindicaliștilor spun că astfel de demonstrații vor continua și în luna septembrie, mai exact pe 3 și 10 septembrie.

Citește și:

FOTO Studenții amenință cu noi proteste: „Anul universitar nu poate începe așa”. Care sunt solicitările lor

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie...
ARH N17 TURC RETINUT PISTOLAR IMPUSCATURI TERASA CENTRUL VECHI VO 250825_00160
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost...
01423602-344a-4e43-a746-d0313d8c1bbf
Accident grav pe Valea Oltului: un copil de 3 ani a murit. Șase...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
Ultimele știri
Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova. Ce a scris oficialul american
„Un ipocrit”. Phenianul este revoltat în urma declarațiilor din Biroul Oval ale președintelui sud-coreean. De la ce a pornit scandalul
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu la o sedinta
Moşteanu: Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest pachet 2
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocieri finale privind Pachetul al doilea de măsuri fiscale. Ce au decis liderii de la Guvern și ce probleme rămân
vasile dincu la o sedinta
Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat de certurile din Coaliție. Dîncu: Nu cred că se va ajunge la ruptură
mircea abrudean
Măsurile fiscale așteaptă asumarea răspunderii în Parlament. Abrudean: Partidele să se pună la masă pentru a termina pachetul
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - CONFERINTA DE PRESA - ALIANTA DREAP
Ce răspuns a dat Cătălin Drulă, întrebat dacă Nicușor Dan „l-a lăsat singur” pe Ilie Bolojan în fața nemulțumirilor legate de reforme
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, detalii intime despre iubirea cu Harry. Cine a spus primul "Te iubesc" și când a știut că s-a...
Cancan
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Taylor Swift, cerută de soție cu un inel fabulos: "Profa de engleză se mărită cu proful de sport". Cum a...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță