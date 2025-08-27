Un protest cu sute de oameni are loc în fața Prefecturii din Constanța. Sunt sindicaliști din sănătate, din învățământ și din domeniul portuar, nemulțumiți de reformele Guvernului.

Sutele de protestatari adunați în fața Prefecturii Constanța sunt revoltați de noile reforme ale Executivului. Este vorba despre angajați din sănătate, învățământ și domeniul portuar, atât din sectorul public, cât și din cel privat. Printre manifestanți se numără și angajați ai rafinăriei Petromidia, ai Direcției de Sănătate Publică.

Protestul este organizat de patru confederații sindicale din județul Constanța. Reprezentanții sindicaliștilor spun că astfel de demonstrații vor continua și în luna septembrie, mai exact pe 3 și 10 septembrie.

Citește și:

FOTO Studenții amenință cu noi proteste: „Anul universitar nu poate începe așa”. Care sunt solicitările lor

Editor : Ș.R.