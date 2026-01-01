Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris

De joi, 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidenţă a salariaţilor, care înlocuieşte integral platforma Revisal. Începând cu această dată, vechiul sistem nu mai este operaţional, iar toate raportările privind contractele individuale de muncă se fac exclusiv prin noua platformă electronică.

Tranziţia la Reges Online devine obligatorie pentru toţi angajatorii.

Aceştia trebuie să îşi creeze conturi în noul sistem şi să completeze informaţiile aferente contractelor individuale de muncă active la momentul accesării registrului şi care nu se regăsesc în platforma Revisal.

Practic, evidenţa angajaţilor, modificările contractuale şi încetările de contract vor fi gestionate doar prin Reges Online.

Potrivit Inspecţia Muncii, noul registru permite raportarea în timp real a datelor, un acces securizat pentru utilizatori şi un nivel mai ridicat de transparenţă.

În acelaşi timp, şi salariaţii vor avea posibilitatea să verifice mai uşor informaţiile din contractele lor de muncă, fără a mai depinde exclusiv de datele comunicate de angajatori.

Autorităţile avertizează că angajatorii care nu se conformează noilor obligaţii legale riscă sancţiuni importante.

Neînscrierea în Reges Online sau nerespectarea cerinţelor de raportare poate atrage amenzi cuprinse între 15.000 şi 20.000 de lei.

