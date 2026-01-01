Live TV

Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris

Data publicării:
REGES-ONLINE

De joi, 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidenţă a salariaţilor, care înlocuieşte integral platforma Revisal. Începând cu această dată, vechiul sistem nu mai este operaţional, iar toate raportările privind contractele individuale de muncă se fac exclusiv prin noua platformă electronică.

Tranziţia la Reges Online devine obligatorie pentru toţi angajatorii.

Aceştia trebuie să îşi creeze conturi în noul sistem şi să completeze informaţiile aferente contractelor individuale de muncă active la momentul accesării registrului şi care nu se regăsesc în platforma Revisal.

Practic, evidenţa angajaţilor, modificările contractuale şi încetările de contract vor fi gestionate doar prin Reges Online.

Potrivit Inspecţia Muncii, noul registru permite raportarea în timp real a datelor, un acces securizat pentru utilizatori şi un nivel mai ridicat de transparenţă.

În acelaşi timp, şi salariaţii vor avea posibilitatea să verifice mai uşor informaţiile din contractele lor de muncă, fără a mai depinde exclusiv de datele comunicate de angajatori.

Autorităţile avertizează că angajatorii care nu se conformează noilor obligaţii legale riscă sancţiuni importante.

Neînscrierea în Reges Online sau nerespectarea cerinţelor de raportare poate atrage amenzi cuprinse între 15.000 şi 20.000 de lei.

CIEȘTE ȘI: Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
3
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
4
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
tren eurostar
5
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lei in portofel
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult
taxi
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de Poliţia Transporturi după acţiuni în zona aeroporturilor
targ craciun brasov
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie
masini impodobite
Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”
Amenzi pentru petarde și artificii de sărbători. Foto Getty Images
Ce amenzi riscă persoanele care folosesc petarde și artificii de sărbători: Sancțiunile prevăzute de lege
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti.
Incendiu într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de Anul...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
bani-lei-pensii militare-pensii speciale - inquam
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale...
Ultimele știri
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025
Concertele anului 2026 în România. Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe vin la București. Lista cu cele mai așteptate show-uri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Vacanța de schi 2026. Zilele libere în funcţie de judeţ. Când sunt liberi elevii din Bucureşti
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...