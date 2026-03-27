Începând de astăzi intră în vigoare noi reguli privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026. Astfel, dacă nu își plătesc toate amenzile de circulație, inclusiv cele din urmă, ei nu vor putea să își recupereze mai repede permisul suspendat. Prin această lege, guvernul încearcă să forțeze mâna rău-platnicilor, pentru că există foarte multe amenzi neplătite.

„Șoferii ar trebui să știe că de astăzi, în momentul în care solicită reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, aceștia trebuie să facă dovada achitării tuturor amenzilor aplicate la regimul circulației. Dacă înainte trebuia să achităm amenda doar pentru sancțiunea aplicată care ne suspenda și dreptul de a conduce, acum trebuie să achităm contravaloarea amenzilor aplicate pentru toate regulile”, spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române.

Ela explicat că, prin această modificare se dorește ca, pe de o parte să fie întărit rolului coercitiv al unei sancțiuni contravenționale, iar pe de altă parte se dorește întărirea rolului preventiv al unei astfel de sancțiuni. „Ne dorim să determinăm conducătorii auto ca pe viitor să nu săvârșească și alte abateri rutiere, adică să nu meargă cu gândul că săvârșesc doar o anumită sancțiune contravențională care le atrage și suspendarea dreptului de a conduce, o achită pe aceea, după care solicită dreptul de a conduce”, a explicat Ghebaur.

„Ne dorim să aibă în vedere ca pe viitor aceștia să nu săvârșească nici alte abateri care până la urmă poate nu le aduc suspendarea dreptului de a conduce”.

Este vorba despre toate amenzile luate ca șoferi, inclusiv cele luate înainte de această dată. Începând de astăzi, în momentul în care se solicită reducerea perioadei de suspendare, aceștia trebuie să facă dovada, printr-un certificat de atestare fiscală, că au achitat toate amenzile la regimul circulației.

