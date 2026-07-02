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Reguli noi pentru trotinetele electrice în București, puse în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Ce măsuri sunt propuse

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trotinetă electrică, poliție
Trotinetă electrică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Interdicții pentru utilizatori și reguli stricte de parcare Noi obligații pentru operatorii de trotinete electrice

Utilizatorii trotinetelor electrice din București ar putea fi obligați să aibă cel puțin 18 ani, iar operatorii să le verifice vârsta la fiecare utilizare, potrivit unui proiect de regulament pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Documentul introduce noi reguli privind circulația, parcarea și exploatarea trotinetelor electrice închiriate prin aplicații online.

Proiectul, iniţiat de viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, stabileşte că utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, iar operatorii sunt obligaţi să verifice vârsta acestora la fiecare utilizare prin intermediul platformei sau aplicaţiei proprii, relatează Agerpres.

Regulamentul prevede că, acolo unde există piste pentru biciclete, trotinetele electrice trebuie să circule exclusiv pe acestea. În lipsa pistelor, circulaţia este permisă doar pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Trotinetele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare funcţional, dispozitive GPS pentru localizare, mijloace de iluminare, elemente reflectorizante şi sistem de avertizare sonoră. Circulaţia pe timp de noapte este interzisă dacă aceste echipamente nu sunt funcţionale.

Parcarea trotinetelor se va efectua suficient de departe de maşinile staţionate, astfel încât în cazul unor fenomene meteorologice extreme căderea acestora să nu poată afecta maşinile respective.

Operatorii au obligaţia de a utiliza sisteme GPS şi tehnologii de geofencing care să permită limitarea vitezei, restricţionarea circulaţiei, dezactivarea temporară a vehiculelor şi/sau semnalizarea zonelor în care lăsarea ori staţionarea trotinetelor electrice este interzisă.

Proiectul interzice transportul a mai mult de o persoană pe o trotinetă electrică, iar deplasarea în grup este permisă doar într-un singur şir. Utilizatorii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate şi nu au voie să depăşească autovehiculele aflate în mers. De asemenea, este interzisă conducerea trotinetelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise.

Interdicții pentru utilizatori și reguli stricte de parcare

Regulamentul mai prevede că trotinetele nu pot circula pe trotuare, cu excepţia situaţiilor în care există piste special amenajate pentru biciclete şi trotinete sau când acestea sunt împinse fără acţionarea motorului electric.

De asemenea, este interzisă circulaţia pe aleile din parcuri şi grădini publice, precum şi în zonele destinate exclusiv pietonilor. Se interzice conducerea trotinetei fără a ţine ghidonul, precum şi folosirea unor accesorii sau dispozitive mobile (telefon, smartphone, tablete, etc), inclusiv căşti audio.

Locurile de amplasare a trotinetelor electrice pe teritoriul municipiului Bucureşti vor fi stabilite de Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul Primăriei Capitalei.

Utilizatorii au obligaţia de a nu lăsa trotinetele în locuri în care este afectată circulaţia rutieră sau pietonală ori accesul la imobile, staţii de transport public, treceri de pietoni, piste pentru biciclete, spaţii verzi sau alte zone protejate. Operatorii sunt responsabili pentru relocarea trotinetelor electrice lăsate de utilizatori în locuri necorespunzătoare.

Desfăşurarea activităţii de operator se face pe baza autorizaţiei, iar taxa aferentă pentru eliberarea autorizaţiei este de 5.000 lei/an. Operatorul se obligă să informeze utilizatorii despre condiţiile în care se poate circula pe drumurile publice cu trotinete electrice închiriate.

Noi obligații pentru operatorii de trotinete electrice

De asemenea, operatorii vor pune la dispoziţia Municipiului Bucureşti, la solicitare, date statistice anonimizate privind utilizarea serviciului, în format electronic, în vederea fundamentării politicilor publice privind mobilitatea urbană.

Operatorul îşi exprimă acordul de cooperare în vederea realizării unui sistem de Open Data care să permită localizarea în timp real a flotei de trotinete electrice, pe o platforma accesibilă publicului, cu respectarea reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele de raportare se vor stabili de comun acord cu toţi operatorii. Este interzisă utilizarea trotinetelor electrice închiriate în scop publicitar.

La solicitarea autorităţilor competente, operatorii vor colabora pentru identificarea utilizatorilor care au săvârşit o contravenţie/ infracţiune, comunicând datele de identificare. De asemenea, operatorii vor trebui să blocheze accesul la toate trotinetele electrice de pe domeniul public când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă.

Operatorii vor limita din aplicaţiile proprii circulaţia şi parcarea trotinetelor în zona Centrului Vechi. De asemenea, vor fi obligaţi să ridice trotinetele electrice staţionate în locaţii interzise în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorităţile competente.

În caz contrar, acestea pot fi ridicate de Poliţia Locală, aplicându-se o taxă specială de 50 lei/trotinetă pentru ridicare şi de 10 lei/zi/trotinetă pentru depozitare. De asemenea, nerespectarea prevederilor regulamentului de către operatori se sancţionează cu amenzi cuprinse între 1.000 - 2.500 de lei.

Editor : M.I.

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