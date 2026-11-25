Violența în cuplu poate apărea încă din adolescență, iar unele dintre primele semne ale unei relații abuzive sunt confundate cu dovezi de iubire sau de grijă. Accesul la telefonul partenerului, verificarea parolelor și controlul permanent sunt comportamente pe care tinerii ajung să le considere normale. Experta atrage atenția că părinții au un rol esențial în educarea copiilor despre consimțământ, respect și limite personale. Cristina Praz, de la Centrul FILIA, a explicat la Interviurile Digi24.ro ce ar trebui să facă părinții pentru a-și pregăti copiii să recunoască relațiile abuzive, dar și cum să evite ca aceștia să devină agresori.

Organizațiile care lucrează cu tinerii întâlnesc tot mai des adolescenți implicați în relații toxice sau abuzive. Unele comportamente de control sunt însă greu de recunoscut, tocmai pentru că sunt prezentate drept dovezi de afecțiune.

„Noi mergem foarte mult și în licee și universități și vedem de la vârste foarte mici tineri care se află în relații abuzive sau care sunt toxice. [...] Spre exemplu, faptul că partenerul tău îți intră în telefon, îți știe toate parolele, te controlează foarte mult, sunt niște semne care îți indică că acea relație poate fi toxică”, explică experta în egalitate de gen.

Una dintre probleme este că gelozia și controlul sunt confundate cu grija față de partener.

„Încă de mici avem această idee de control și gelozie normalizată ca o formă de grijă. Păi, nu este gelos că îi pasă de mine, că mă iubește atât de mult încât vrea să știe ce se întâmplă cu mine”, spune Cristina Praz.

Comportamentele sunt influențate de mai mulți factori: relațiile pe care copiii le văd în familie, grupul de prieteni, dar și conținutul pe care îl consumă. Muzica, filmele, serialele sau cărțile pot contribui la romantizarea unor comportamente abuzive și la formarea unor așteptări greșite despre relațiile de cuplu.

„Cred că este un amestec de mai mulți factori. Poate să fie și mediul familial pe care l-au văzut acasă, poate să fie și grupul de prieteni, dar inclusiv tot ce consumăm în media, de la muzică, filme, seriale care romantizează [...] această idee de cum arată o relație”, afirmă experta.

Un alt semnal de alarmă este presiunea de a împărți parolele conturilor de socializare. Într-o relație sănătoasă, încrederea nu presupune renunțarea la intimitate sau la limitele personale.

„Este foarte des întâlnită această idee în rândul adolescenților, că dacă mă iubești și ai încredere în mine, îmi dai acces la conturile tale, la parolele tale, pentru că altfel ascunzi ceva. Dar faptul că nu vreau să îți dau parolele și că vreau să am intimitatea mea nu înseamnă că ascund ceva, înseamnă că știu care sunt limitele mele și că am dreptul să am parte de intimitate”, explică aceasta.

Ce ar trebui să îi învețe părinții pe copii

Până când educația despre egalitate de gen și relații non-violente va ajunge în școli, familia rămâne unul dintre principalele locuri în care copiii își formează reperele despre relații. Părinții ar trebui să le vorbească atât fetelor, cât și băieților despre consimțământ, respect și egalitate.

Experta semnalează și gesturi aparent banale, pe care adulții le pot minimaliza sau chiar prezenta drept dovezi de afecțiune.

„Este important să nu mai romantizăm aceste idei de violență prin lucruri care poate par banale, de tipul: te trage de codiță pentru că te place sau «așa sunt băieții, nu știu să își exprime sentimentele și te tachinează». Aceste lucruri, ușor-ușor și cu timpul, normalizează violența”, spune aceasta.

În familie, discuțiile despre consimțământ și respect trebuie purtate inclusiv cu băieții, nu doar cu fetele.

„Este important ca în familie, mai ales cu băieții, să se vorbească despre această idee de consimțământ, despre respect față de femei, despre egalitate”, subliniază experta.

La fel de importantă este reacția părinților atunci când un adolescent le povestește că trece printr-o relație abuzivă. Multe fete se tem să vorbească acasă pentru că se așteaptă să fie învinovățite: de ce au intrat într-o relație, de ce au răspuns unui băiat sau de ce au trimis o fotografie.

„Aceste reacții, din nou, de blamare, doar descurajează fetele și femeile să vorbească și le fac să fie singure. [...] Prima reacție, prima frază pe care o scoatem pe gură atunci când cineva ne spune prin ce experiență trece este cea mai importantă, pentru că poate determina dacă vom mai vorbi vreodată despre acel abuz sau dacă se va închide în sine și nu va mai vorbi niciodată”, avertizează aceasta.

Educația pentru relații sănătoase, încă absentă din școli

Cristina Praz arată că educația pentru egalitate de gen și relații non-violente, prevăzută în legislație ca măsură de prevenire a violenței, nu este încă aplicată în școli. Cursurile ar trebui să îi ajute pe elevi să recunoască semnele unei relații toxice, să înțeleagă consimțământul și să știe unde pot cere ajutor.

„Una dintre măsurile asumate de către statul român este introducerea educației pentru egalitate de gen și pentru relații non-violente în școli, care s-ar concentra tocmai pe această zonă de consimțământ, de cum arată, care sunt semnele unei relații toxice, ce poate face o persoană care trece printr-o astfel de situație. Dar, din păcate, vedem că încă nu se întâmplă”, spune experta.

Ea consideră că schimbarea mentalităților presupune și educarea băieților și bărbaților, precum și promovarea unor modele sănătoase de masculinitate.

Potrivit unui studiu național realizat de UNICEF și publicat în noiembrie 2026, 27% dintre fete au fost victime ale cel puțin unei forme de violență, iar 3,5% dintre copiii incluși în studiu au raportat experiențe de violență sexuală. Separat, datele ANPDCA pentru 2025, citate de Salvați Copiii, arată că, din cele 1.712 cazuri de abuz sexual asupra copiilor înregistrate în România, 1.536 au avut ca victime fete.