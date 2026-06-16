Remorcherul scufundat în martie lângă Portul Midia va fi ridicat la suprafaţă miercuri. Acesta se află la o adâncime de 26 de metri

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat că remorcherul scufundat în Marea Neagră la jumătatea lunii martie, eveniment în urma căruia doi marinari au murit şi trei au fost daţi dispăruţi, va fi ridicat, miercuri, la suprafaţă. Acesta se află la o adâncime de 26 de metri şi se estimează că operaţiunea va dura cinci sau şase ore. Remorcherul va fi adus în Portul Midia la sfârşitul acestei săptămâni.

„ARAS Salvage anunţă că mâine, 17 iunie, în jurul prânzului, va începe operaţiunile de ridicare la suprafaţă a remorcherului aflat la o adâncime de 26 de metri. Durata estimată a operaţiunii este de 5-6 ore, aceasta putând fi influenţată de condiţiile tehnice şi de prognoza meteorologică din largul Mării Negre (curenţi, valuri, vânt etc.)”, au transmis, marţi, reprezentanţii Midia Marine Terminal, citați de News.ro.

În prezent, sunt în desfăşurare lucrările de rotire a remorcherului pentru aducerea acestuia în poziţia optimă pentru ridicare, după eliberarea din sedimentul marin şi finalizarea mai multor intervenţii specifice etapei subacvatice.

De asemenea, tot în cursul zilei de marţi, după poziţionarea navei, aceasta va fi sigilată în vederea ridicării la suprafaţă.

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au mai transmis că urmează operaţiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilităţii şi de transfer către portul Midia.

Conform graficului de lucrări comunicat de ARAS Salvage, remorcherul este estimat să ajungă în portul Midia la finalul acestei săptămâni.

Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie, la opt kilometri de Portul Midia.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală", afirma Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El preciza că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.

Familiile marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului au susţinut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură şi nu ar fi fost pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier.

Editor : M.B.