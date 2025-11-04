Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare: „Vom schimba conducerea”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat marți, 4 noiembrie, că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va trece printr-un amplu proces de reorganizare a conducerii. Oficialul a confirmat că urmează o nouă selecție pentru Consiliul de Supraveghere, în contextul controversei legate de cheltuielile ridicate cu salariile din 2024.

„Eu pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speţă. Conducerea acestei bănci, vorbim de Consiliul de supraveghere, oricum va fi schimbată. Vom face o nouă selecţie la Banca de Dezvoltare în curând. Este în curs acest lucru şi când vom face noua selecţie ne vom uita la toate aceste aspecte care nu ţin de prezent. Ţin de cum au fost gândite lucrurile în trecut”, a declarat Alexandru Nazare, în cadrul conferinței "Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei", organizată de CursDeGuvernare.

Salarii de 20 de milioane de lei, jumătate pentru conducere

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Banca de Investiții și Dezvoltare a cheltuit, în 2024, aproape 20 de milioane de lei pentru salarii, jumătate din sumă fiind destinată echipei de conducere.

Ministrul Finanțelor a explicat că situația este moștenită și că procesul de reformă este deja în derulare.

Acesta a amintit că a susținut, încă din 2021, o altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, care ar fi fost, spune el, mai eficientă și mai puțin costisitoare.

„Am propus în 2021 o cu totul altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă şi mai ieftină. M-am bătut pentru această formulă în 2021, pentru că această bancă putea fi inclusă în PNRR şi putea să ne ajute foarte mult la modul în care absorbeam banii europeni. Formula propusă de mine nu a fost aprobată. S-a mers pe alte variante”, a explicat Nazare, în cadrul conferinței din 4 noiembrie.

Ministrul spune că, în prezent, intenția este de a folosi Banca de Dezvoltare „cât mai mult și cât mai bine”, pentru sprijinirea mediului de afaceri.

„Vreau să folosim această bancă, pe cât posibil, cât mai mult şi cât mai bine, pentru că, în programul de relansare, e foarte important că această bancă va pune la dispoziţie resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri. Vom semna convenţiile cu băncile pentru garanţia de portofoliu în cursul săptămânii viitoare. Şi vorbim de peste 1,2 miliarde de euro în 2026”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Ce este Banca de Investiții și Dezvoltare

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Instituția a fost creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, creșterea competitivității și inovării, precum și atingerea obiectivelor de neutralitate climatică.