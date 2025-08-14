Reorganizare la Garda de Mediu. Posturile de conducere au scăzut la jumătate, dar a crescut cu 150 numărul comisarilor de pe teren

Garda Naţională de Mediu trece printr-un proces de reorganizare, în cadrul căruia ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor de pe teren.

„În acord cu angajamentele pe care ni le-am asumat pentru aderarea la OECD, astăzi efectivele GNM cresc focalizat pe activitatea din teren. Pregătim noua generaţie de comisari de mediu, printr-o reorganizare care reduce atât numărul posturilor de conducere cât şi comprimă personalul în anumite zone de suport, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%”, au spus joi oficialii Gărzii Naţionale de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Aceştia spun că instituția este „singura linie de control pentru o plajă foarte largă de activităţi ce pot afecta aerul, apa sau solul” și că a accesat în grad de 100% fondurile din PNRR.

„Instituţia se deschide spre absolvenţii şi experţii din domeniul protecţiei mediului, concomitent cu apropierea de vârsta de pensionare pentru mai mulţi dintre angajaţi”, mai spun reprezentanții Gărzii de Mediu, care adaugă că aceasta este „prima reorganizare serioasă” a instituției din ultimii 13 ani.

„Creşterea efectivelor GNM este un obiectiv pe care mi l-am asumat personal, în linie cu responsabilităţile pe care le avem ca ţară cu statut de candidat la OECD. Apreciez foarte mult deschiderea şi viziunea strategică atât din partea Ministerului Mediului, prin doamna ministru Diana Buzoianu cât şi din partea Guvernului Romniei, pentru că demonstrează prin fapte concrete că activitatea de control în toată zona vastă a mediului este susţinută”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al GNM.

„Vom prezenta în perioada următoarea o listă la zi a priorităţilor noastre. Concomitent vom continua să prezentăm public rezultatele acţiunilor noastre, atât pe partea de control, cât mai ales pe partea de prevenţie prin educaţie. Avem multe obiective de realizat împreună şi suntem încrezători că vom reuşi”, a mai spus Corlan.

