Repetițiile generale pentru parada militară organizată de Ziua Națională a României vor avea loc la 28 și 30 noiembrie, în zona Arcului de Triumf. Peste 2.000 de angajați ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, vor participa la parada militară națională organizată pe 1 Decembrie, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Evenimentul va începe la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României.

În acest context, sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00, și luni, 30 noiembrie, între orele 09:00 și 12:00, la Arcul de Triumf vor avea loc repetițiile generale pentru parada de 1 Decembrie.

Pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră va dispune restricții de circulație pe arterele din zona Pieței Arcului de Triumf în zilele de 28 și 30 noiembrie, precum și la 1 Decembrie.

Repetiții și în afara Bucureștiului

Antrenamentele cu aeronave militare se vor desfășura în perioada 25–30 noiembrie, la înălțimi mici, în București, precum și în județele Ilfov și Alba.

Atât în timpul repetițiilor de la Arcul de Triumf din 28 și 30 noiembrie, cât și la 1 Decembrie, între orele 11:00 și 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun, în timpul intonării Imnului Național.

Salvele vor fi trase în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I (cunoscut de bucureșteni sub numele de "Herăstrău").

Ministerul Apărării Naționale face apel la înțelegerea cetățenilor, având în vedere că, în timpul tragerii salvelor de tun și al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea provoca disconfort atât persoanelor, cât și animalelor de companie.

„În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru”, au transmis polițiștii.

Editor : M.C