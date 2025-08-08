Live TV

Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva

diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Diana Buzoianu, ministra Mediului. Foto: Facebook
Numiri în CA Romsilva Diana Buzoianu, nemulțumită de concurs

Procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, precizează Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Precizările Agenției vin după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat nemulțumită de rezultatul concursului.

„În acest acop, la nivelul MMAP, a fost constituită Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) din a cărei componenţă au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul MMAP, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent. Facem precizarea că la nivelul CSN au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii (...)”, se arată în comunicat al Agenției, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte publicarea anunţului de recrutare pentru poziţiile de membru în CA al Romsilva, aceasta a fost realizată cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ, cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, după cum urmează: pe site-ul oficial al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe site-ul oficial al întreprinderii publice, pe site-ul oficial al AMEPIP, precum și în două publicaţii economice şi financiare de largă răspândire.

AMEPIP menţionează că, în cuprinsul corespondenţei oficiale cu Ministerul Mediului, a transmis rezultatele verificării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva şi a specificat faptul că propunerea înaintată de CSN cuprinde în lista scurtă cinci candidaţi pentru două posturi, din care unul nu are statutul de independent, condiţie prevăzută la art. 5 alin (4) din OUG nr. 109/2011.

Numiri în CA Romsilva

Totodată a fost menţionat faptul că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Romsilva, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor. De asemenea, au fost menţionate cerinţele legale privind componenţa Consiliului de Administraţie, responsabilitatea în ceea ce priveşte respectarea acestora revenind MMAP.

Pe data de 6 august, Ministerul Mediului a anunţat semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislaţiei în vigoare.

Conform unui comunicat de presă al instituţiei, procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat „într-un context dificil şi sub semnul unei responsabilităţi imense”, deoarece Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu „grave probleme financiare şi de guvernanţă, iar aşteptările faţă de actualul Consiliu sunt ridicate”.

Diana Buzoianu, nemulțumită de concurs

Ministra Mediului a declarat că nu este mulţumită de rezultatul selecţiei, după publicarea rezultatelor.

„Nu o să ascund că nu sunt mulţumită de rezultat şi am spus şi o voi mai spune şi mai departe: legea e făcută azi să fii notar în calitate de ministru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu şi-a atins scopul de a atrage cei mai profesionişti oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea şi funcţionarea CA-urilor. Legat de concursul pentru CA-ul Romsilva: este un concurs lansat şi finalizat 90% înainte să ajung eu la minister- în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunţa public să se mai înscrie oameni cu experinţă în competiţie. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi aşa că pur şi simplu nu s-au înscris. Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanţă, menţionate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva. AMEPIP a dat aviz că toate etapele au fost realizate conform legii şi concursul e corect, neputând fi anulat. În aceste condiţii, în primul draft de mandat trimis la AMEPIP pentru avizare am cerut expres ca mandatele membrilor din consiliul de administraţie să fie pe 8 luni. Astfel, în termenul cel mai rapid, propunerea mea era să fie lansat un nou concurs prin care să anunţăm public să se înscrie toţi oamenii de bună credinţă. Adică să nu mai fie un singur om pentru post.... ci 50 de oameni, de exemplu, cu CV-uri foarte bune. Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea şi că ei nu pot aviza un asemenea contract de mandat ... căci nu ar fi în spiritul legii. Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiţi oamenii, indiferent de situaţie, pe 4 ani”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

