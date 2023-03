Este alertă pe piața medicamentelor. Un produs destinat pacienților cu diabet zaharat este utilizat într-o nouă cură de slăbire care promite rezuitate miraculoase. Jurnaliștii Digi24 au filmat cu camera ascunsă farmaciști care îl vând la liber, deși acesta se eliberează doar pe rețetă. Din cauza celor care cred că vor slăbi cu acest medicament, bolnavii îl găsesc cu greu.

Ozempic, un medicament pentru diabet, se bucură de o popularitate incredibilă pe rețelele sociale. Pentru că unul dintre efecte este scăderea în greutate, o parte dintre persoanele care suferă de obezitate sau au doar câteva kilograme în plus au apelat la el pentru a slăbi. Trendul a ajuns rapid și în România.

Pe un grup de Facebook, o persoană care nu suferă de diabet spune că a făcut rost de Ozempic cu ajutorul rețetei mamei sale care are această afecțiune. Are 72 de kg și cere sfaturi de la ceilalți care au folosit medicamentul.

Altcineva spune că a încercat diverse metode de slăbit, însă fără rezultat. Vrea să încerce așa numitul produs-minune. Spune că nu suferă de diabet și știe că se eliberează doar pe rețetă, așa că îi întreabă pe ceilalți cum au procedat.

Pe același grup de Ffacebook, o persoană încântată de rezultate își povestește experiența. A mărit concentrația și a slăbit în 8 luni 16 kg.

„Nu am diabet, ce doctor îmi poate prescrie Ozempic? Se dă rețetă ușor pentru slăbit sau trebuie să cunosc pe cineva? Eu deja am circumferința prea mare în talie, 10 kg deja în plus. De unde încep?”, estr un alt mesaj.

Sunt, din păcate, medici care îl prescriu deși pacientul nu suferă de diabet.

„Cunosc un nutriționist de la un spital de renume care recomandă Ozempic pentru 10/15 kg”. „Știu eu pe cineva care mai are o seringă de 0,25 mg”, sunt câteva dintre răspunsuri.

Oana Rusie, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice: Acest medicament, Ozempic, este destinat tratamentului diabetului zaharat de tip II și atât, momentan. În țară nu este aprobat pentru alte afecțiuni, cum ar fi obezitate. Reacțiile adeverse, în general, sunt cele gastrointestinale, cu greață, vărsături, scaune diareice, dureri abdominale sau constipație.

Anca Pantea-Stoian, medic diabetolog: Colegii noștri de la secțiile de gastroenterologie sunt asaltați în ultima perioadă de o serie de persoane aparent sănătoase, dar cu episoade de pancreatită acută, în urma administrării acestui tratament. Marea majoritate se înscriu, într-adevăr, în segmentul de vârstă între 35 și 45 de ani, unii dintre ei, într-adevăr, cu obezitate, alții doar cu suprapondere.

Unii ignoră sfaturile medicilor de a nu lua medicamentul după ureche și fac comerț: „Cumpăr Ozempic, concentrație 0,5mg, doar din București. M-am săturat de țepe”. „Are cineva de vânzare Ozempic de 1 mg?”

Și răspunsurile n-au încetat să apară: „Nu am, dar te pot ajuta dacă ai nevoie direct din farmacie. Am mai ajutat persoane”. „Te pot ajuta și eu dacă dorești”, spune altcineva.

Anca Pantea-Stoian, medic diabetolog: Se eliberează doar în baza precripției medicale și, evident, în urma unor controale medicale. Pacienții noștri cu diabet zaharat tip 2 sunt vitregiți în a-și urma tratamentul din cauza discontinuității produsului de pe piață. Farmaciile au fost devastate de Ozempic în diverse concentrații.

Luna trecută, Agenţia Naţională a Medicamentului a emis o informare în care semnala că există o cerere crescută pentru acest medicament, iar asta creează probleme temporare de aprovizionare ce ar putea persista pe tot parcursul anului. Pacienții cu diabet zaharat tip 2 ar putea fi în situația de a nu-și mai putea administra dozele necesare, consecințele fiind apariția hiperglicemiei.

Înregistrare cu camera ascunsă:

-Ozempic aveți?

-Nu am de 1mg.

-0,5 mg?

-Cred că da.

Exisă farmaciști dispuși să dea și fără rețetă.

Înregistrare cu camera ascunsă:

-Puteți să luați și la liber.

-Și cât este la liber?

-E destul de mult. O cutie este 1.200 de lei.

*

-Ozempic aveți?

-De 0,5 mg am avut. Chiar săptămâna trecută l-am terminat. Posibil să îl primim luna asta.

În Franța, Agenția pentru siguranța medicamentelor a anunțat că va accelera controalele privind eliberarea acestui medicament, după ce a fost utilizat abuziv pentru pierderea în greutate.

