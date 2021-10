REPORTAJ. Mărturii de pe holurile Spitalului de Urgenţă Floreasca: „Stau pe scaun de aseară. Nu vedeţi ce e aici? E o nenorocire!”

Trebuie să începem să intrăm în logica medicinei de dezastre, spune medicul Bogdan Oprița, şeful SMURD Bucureşti. Numărul pacienţilor cu COVID este în creştere. Avem o nouă zi cu peste 16.000 de infectări. În ultimele 24 de ore au ajuns la spitalele din Bucureşti un număr record de pacienţi, 373. România primeşte ajutoare şi de la alte state, dar situaţia este în continuare critică. Pacienţii sunt trataţi pe scaune, iar personalul medical este tot mai puţin şi face faţă cu greu. Urmăriți un reportaj realizat de Carla Tănasie şi Cristi Petrache la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

Bogdan Opriţa - şeful SMURD Bucureşti: Partenerii noștri în această situație sunt pacienții. Avem la îndemână niște mijloace, vaccinarea, izolarea socială, masca. Nu vrem nimic din astea, dar vrem să beneficiem de tot și în orice moment.

-Vaccinul l-aţi facut?

Pacient: Nu.

-De ce ?

Pacient: Nu l-am făcut. Nici nu știi după cine să te iei.

-După medici.

-Păi... Pe şantier ştiţi cum e, vorbesc toţi în toate felurile.

-Şi vă luaţi după colegii din şantier?

-Păi dacă suntem zi de zi la muncă, nu trebuie să ţinem şi noi unul cu altul?

-Pe medici nu-i auziţi, nu-i ascultaţi?

-Îi auzim şi pe medici.

-Nu aveţi incredere?

-Mh...

Medic: Oamenii nu au înțeles din experiența de anul trecut ce trebuie să facem... Niște reguli de bun simț, să nu respirăm în ceafa omului, să ne spălăm pe mâini, să purtăm masca, chiar dacă suntem vaccinați.

Pacienţii nevaccinaţi compătimesc medicii

Pacientă: Lucrează în nişte condiţii foarte grele, nu merită lucrul ăsta.

-Dar ştiţi că lucrează în aceste condiţii grele pentru că sunt mulți nevaccinați.

-Da, dar acum nu pot că am Covid, după aia mai vedem. Am avut noroc că am gasit locul ăsta şi nu stau pe scaun.

Peste 1.800 de pacienţi aşteaptă să se elibereze un pat în secţiile COVID

Bogdan Opriţa - şeful SMURD Bucureşti: Trebuie să înțeleagă toată lumea, sistemul medical atinge o limită, fizic o atinge. Cum ziua are 24 de ore și sistemul ăsta își va atinge o limită. Sunt mulți pacienți care nu cred nici când ajung în spital și mor convinși că nu există Covid.

Pacientă: Nu am crezut că e aşa grav. Am crezut că e o simplă răceală şi am încercat să mă vindec singură şi nu am putut.

-Aţi auzit medicii care rugau pe toată lumea să se vaccineze?

-Da.

-Şi nu i-aţi crezut?

-Nu.

Pacient: Stau pe scaun de aseară, pentru că nu mai sunt locuri. Nu vedeţi ce e aici? E o nenorocire. Din cauza noastră că nu ne-am vaccinat. Eu sunt vaccinat din martie, restul sunt cum sunt. Dacă eram nevaccinat, probabil că eram ca cei care sunt intubaţi.

Pacienţii sunt trataţi pe scaune, iar medicii spun că fac faţă cu greu

Bogdan Opriţa - şeful SMURD Bucureşti: Medicul Arafat a vorbit la un moment dat despre medicina de dezastre. Noi trebuie să începem să intrăm în această logică. Ni;te standarde care nu mai sunt aceleași. Un bolnav de ATI pe care îl preiei trebuie să-i faci un număr de manevre care fizic îți iau un timp, 20 de minute, minim, 20 de minute până îi vine rândul. Și iei într-o prioritizare, iar intrăm în domeniul medicinei de dezastre, îl iei și îl faci pe cel mai grav.

Pentru a face față numărului mare de pacienți, personalul medical de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost rechemat din concediile de odihnă, au fost aduse suplimentar mașini de victime multiple, pentru ca pacienții care nu mai au loc în spital să fie tratați acolo.

Brancardier: Am înțeles situația și trebuie să venim la muncă, să ne facem datoria.

Medic: Toate spitalele sunt pline, marea majoritate stau în camerele de gardă.

