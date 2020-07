REPORTAJ. Mărturii tulburătoare din focarul din Argeș. Un pat de spital rămâne liber doar când un pacient moare

Spitalele devin neîncăpătoare pentru pacienţii confirmaţi cu COVID-19. În secțiile de terapie intensiv sunt peste 351 de bolnavi în stare gravă. Cât de repede se ocupă paturile în terapie intensivă vedeți într-un reportaj Pacient în România.

La terapie intensivă este o luptă contracronometru permanentă, iar medicii nu reușesc să țină în viață toți bolnavii. Boala este mult mai rapidă. Afectează corpul uman până când rămâne fără suflare. La Spitalul Județean din Argeș în terapie intensivă erau 7 paturi alocate din 35 pentru bolnavii de COVID-19. Din cauza numărului mare al pacienților care se degradează foarte repede din cauza infecției, secția a mai fost suplimentată cu 8 paturi.

Dr. Gabriel Copciag - director medical la Spitalul Judetean Pitești: Observați, pat liber. Aseară nu era liber, ceea ce înseamnă că am pierdut un pacient. Capacitatea era ieri la maxim. Boala este foarte necruțătoare. Boala este gravă. Aviz celor care nu cred.

Echipa Digi24 a ajuns la Spitalul Județean din Argeș în ziua în care secția ATI fusese extinsă.

Reporter: Și acum sunt solicitări pentru aceste paturi pe care le vedem libere?

Medic: Sunt solicitări pentru paturi. Am făcut dezinfecția și pregătirea lor și în curând se vor umple.

Nu a trecut o oră și un pacient care avea nevoie de aparatura din terapie intensivă a fost adus acolo.

Gabriel Copciag, director medical: În majoritatea cazurilor ne-a ajutat Bucureștiul. Acum numărul mare pe țară a făcut ca această posibilitate să dispară. Cum eram și aseară în conversație cu Centrul Național, ni s-a comunicat că suntem pe cont propriu, că Bucureștiul s-a umplut, că nu mai avem paturi de ATI.

În terapie intensivă moartea pândește la fiecare colț, iar decesul se produce chiar sub ochii celorlalți bolnavi

Zamfir Ghinea a vorbit cu colegul său de salon până în ultima clipă. Acum, patul de lângă el e gol.

Pacient: Mi-e groază, mi-e groază să văd pe cineva cum pleacă, dus de aici, vă dați seama. Când ieri am vorbit cu el, și azi-noapte am vorbit cu el. Îi mai spuneam "Mai ia masca aia". Dimineața când l-am văzut era băgat acolo. L-am strigat și mereu când am avut nevoie toți, cât am putut. E o situație foarte grea, domnișoară. Îmi pare rău de ei. Au murit mulți.

Reporter: Când decedează cineva într-un alt salon aflați?

Pacient: Da. Eu sunt acum bine. Sunt conștient și aud orice mișcare, orice zgomot, orice ajutor și îmi dau seama. Eu am fost tot timpul conștient. Am simțit tot, dar e rău când simt și aud pentru că suferința...

Reporter: Ce anume auziți?

Pacient: Strigă după ajutor.

Gigi Dumitru este asistent la Spitalul Județean Argeș de 30 de ani. Acum a ajuns pacient. Şi starea lui de sănătate a fost extrem de gravă. Infecția i-a afectat plămânii atât de mult încât nu a mai putut să respire singur.

Gigi Dumitru, asistent medical: Sunt de 13 zile în ATI și mă simt foarte bine acum. Nu doresc la nimeni și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și mulțumesc întreg personalului și colegilor mei și la toată lumea care m-a susținut. M-am pomenit acum 14 zile dintr-o dată cu o răceală mare în spate. Nu am băgat de seamă, am muncit zi de zi, vreo 10 zile și 4 zile am stat acasă am zăcut. Asta a fost greșeala mea că am neglijat. Important e pacienții când simt un simptom ceva să vină în prima clipă, nu cum am făcut eu. Nu mai puteam să respir și nu mai eram eu puternic.

Gabriel Copciag, director medical: Am văzut pacienții și mă uitam în ochii lor. Erau oamenii mei cu care am lucrat în ortopedie și în UPU ortopedie și strigau după ajutor, înainte cu o săptămână nu credeau vreodată că vor fi și ei în locul pacienților care veneau.

În același salon cu el este un alt pacient. Tot tânăr. Are puțin peste 40 de ani. Nu poate respira singur, dar reușește să ne spună că nu prea a crezut în boală.

Reporter: Credeați în existența virusului ăsta?

Pacient: Nu.

Reporter: De ce nu credeați?

Pacient: Nu credeam că poate fi așa grav. Știam că e ceva, dar nu așa grav. Chiar mi-am dat seama e foarte grav. Insuficiență respiratorie. ȘI s-a agravat pe zi ce trece și după aceea am ajuns aici.

Reporter: Singur respirați?

Pacient: Nu. Acum nu știu că nu am mai scos ăsta (masca de oxigen – n.r.) de luni. Dar nu puteam.

Boala este atât de înșelătoare încât de multe ori pacientul pare bine, vorbește, dar aparatele arată altceva, rămâne încet- încet fără oxigen. Iar acest lucru se întâmplă în câteva secunde, cât ai da un telefon. Zamfir Ghinea a încercat să își sune familia, și și-a scos masca de oxigen pentru câteva momente. Suficiente însă pentru ca asistentele să intre în panică.

Cadrele medicale simt și ele că se sufocă. Nu din cauza bolii, ci din cauza echipamentului de protecție care la un moment dat devine insuportabil. Dar numai așa pot intra în zona roșie a spitalului fără a lua și ele virusul.

Elena Dumitrache, asistentă: Foarte greu, este foarte greu. Mai avem uneori și deficit de materiale. Nu totdeauna avem ce ne trebuie. Multe materiale se consumă și uneori mai rămânem, dacă este un salon plin și trebuie să intri doi asistenți, două infirmiere, brancardier de nenumărate ori, se consumă în număr enorm.

Reporter: Echipamentele de protecție.

Medic: Echipamentele de protecție, sigur că da. Și uneori mai rămânem...Noi avem, după cum vedeți și dumneavoastră, ca botoșeii, să spunem. Încercăm să improvizăm și să facem față. Cu greu, dar...Nu avem ce face. Este foarte cald, aerul condiționat nu merge, este oprit, ceea ce face ca personalul să reziste foarte puțin.

Medicii își pot da seama de cât de gravă va deveni situația numai dacă se uită pe geam la corturile amplasate în fața spitalului, unde se face triajul. Sunt pline de oameni din județul Argeș care spun că au simptome, că nu se simt bine.

Gabriel Copciag, director medical: Observăm corturile în triajul spitalului și vreau să știți că sunt pline. Foarte multă populație, pacienți de acum, suspecți COVID care vin pentru evaluare, se vor testa și probabil că în după-amiaza aceasta vor afla dacă sunt pozitivi sau negativi. Aici este punctul final în care pot ajunge persoanele.

În fiecare zi, după ora 15, când vin rezultatele testelor, medicii intră în panică

Pentru a face față numărului mare de pacienți infectați cu SARS COV 2 în județul Argeș încă un spital va deveni spital suport COVID. Sunt 4 în total și par insuficiente. În fiecare zi, după ora 15, când vin rezultatele testelor, medicii intră în panică, pentru că multe sunt pozitive.

De exemplu, ieri au fost 270 de teste, din 270, 80 de confirmați.

Medic: Unde îi ducem, unde îi spitalizăm, se evaluează starea lor. Tot timpul există această panică și încep să intre interconexiunile, ce facem cu oamenii ăștia, ce decizie luăm. În ultima perioadă facem apel la media pentru ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă, să nu fie prea târziu. Când vedem imagini la televizor cu ce se întâmplă pe litoral, ei nu știu ce îi poate aștepta acasă. Îi pot aștepta corturile, saloanele de ATI, este o neglijență totală.

În Județul Argeș 40% din testele care se pozitivează sunt făcute la cerere, de cei care vor să plece în vacanțe. Planurile li se schimbă la aflarea rezultatului și în loc de vacanță ajung în spital. Sunt pacienți asimptomatici care transmit virusul fără să știe. De aceea este important să purtăm mască și să păstrăm distanța fizică.

Un reportaj realizat în focarul din Argeş de Carla Tănasie, Florin Dizanov, Gabriel Boţoghină şi Cristian Petrache.