Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, până în decembrie. Anunțul CNAIR pentru șoferi

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în perioada 28 octombrie - 4 decembrie 2026, din cauza unor lucrări de infrastructură, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Restricțiile vor fi aplicate atât ziua, cât și noaptea, în două etape.

„Restricţii de circulaţie pe podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 28.10.2026 - 04.12.2026, în vederea lucrărilor de montare a rosturilor de dilataţie, după cum urmează:

ETAPA 1 : în perioada 28.10.2026 - 13.11.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 1.

în perioada 28.10.2026 - 13.11.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 1. ETAPA 2 : în perioada 14.11.2026 - 04.12.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrari pe max. 1/2 din calea 2”, arată, marţi, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii CNAIR precizează că pentru efecturea lucrărilor este nevoie să fie restricţionat traficul atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Circulaţi cu prudenţă şi respectaţi semnalizarea rutieră instituită temporar! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată în mesajul CNAIR.

Editor : M.I.