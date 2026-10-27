Live TV

Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, până în decembrie. Anunțul CNAIR pentru șoferi

Data publicării:
GIURGIU-RUSE - PODUL PRIETENIEI - AGLOMERATIE - 20 IUN 2026
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în perioada 28 octombrie - 4 decembrie 2026, din cauza unor lucrări de infrastructură, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Restricțiile vor fi aplicate atât ziua, cât și noaptea, în două etape.

„Restricţii de circulaţie pe podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 28.10.2026 - 04.12.2026, în vederea lucrărilor de montare a rosturilor de dilataţie, după cum urmează:

  • ETAPA 1 : în perioada 28.10.2026 - 13.11.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 1.
  • ETAPA 2 : în perioada 14.11.2026 - 04.12.2026 circulaţie alternantă dirijată cu semafoare la lucrari pe max. 1/2 din calea 2”, arată, marţi, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii CNAIR precizează că pentru efecturea lucrărilor este nevoie să fie restricţionat traficul atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Circulaţi cu prudenţă şi respectaţi semnalizarea rutieră instituită temporar! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată în mesajul CNAIR.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
taxa pod giurgiu ruse
Sindicatul Drumarilor anunță că CNAIR pregătește concedieri colective după eliminarea taxelor de pod. Câte posturi sunt vizate
drum valea doftanei
Noua șosea prin Valea Doftanei: când ar putea fi gata alternativa la DN1 care promite să schimbe traficul spre Brașov
profimedia-1144086969
Primele restricții de circulație după protestele violente din weekend din Franța intră în vigoare luni seara
deszapezire tf
Ninge în zona înaltă a judeţului Argeş: Pe Transfăgărăşan intervin utilaje cu lamă. Avertismentul drumarilor pentru șoferi
podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în a doua jumătate a lunii octombrie
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Reacția lui Nicușor Dan, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotaj...
Rumen Radev
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri...
luca niculescu foto facebook
Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în...
accident rutier triunghi semn
Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia...
Ultimele știri
„Suveraniștii noștri care defilează, în pas de kazaciok”. Ștefureac, despre măsurile necesare în țară după sabotajele rușilor
Politicianul din Slatina care a tras cu arma spre mascații veniți la percheziții a fost reținut
Petrişor Peiu, atac la PSD: „A trecut de la indignare la complicitate”. Liderul AUR acuză Guvernul Niculescu că ascunde deficitul real
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă problemele cu banii în urmă, începând cu 27 octombrie 2026. Scapă de griji și își recapătă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau. Ce a spus despre viața ei personală...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă, de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...