Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului de astăzi, timp de o lună. Ce se va întâmpla în perioada minivacanţei de 1 decembrie

Data publicării:
Restrictii valea oltului
Sunt restricții de circulație pe Valea Oltului. Imagine cu caracter ilustrativ

Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic.

„În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât şi pe parcursul nopţii, se vor efectua lucrări de întreţinere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care vor fi impuse restricţii de circulaţie pe DN 7, tronsonul kilometric 200+500 de metri - 201+500 de metri, în afara localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR.

Circulaţia rutieră se va desfăşura alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloţi de circulaţie şi prin semaforizare.

Nu vor fi instituite restricţii de circulaţie în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, când este minivacanţă, ziiua de luni, 1 decembrie, fiind zi liberă.

 

