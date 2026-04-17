Restricții de trafic la punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației pentru lucrări la podul peste Tisa. Anunțul polițiștilor

Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat în perioada următoare, ca urmare a reluării unor lucrări de reabilitare la podul peste Tisa, anunță, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră.

Potrivit instituției citate, măsura vine „în urma notificării primite de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere”, care a anunțat reluarea lucrărilor la carosabil și trotuare „ale podului istoric peste Tisa, care face legătura rutieră dintre România și Ucraina”.

Astfel, în perioada 17 aprilie – 15 mai 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, circulația rutieră prin punctul de frontieră va fi limitată pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Reprezentanții Poliției de Frontieră precizează că „traficul pietonal nu este afectat”.

Autoritățile le recomandă șoferilor să țină cont de aceste restricții și să își organizeze din timp deplasările, pentru a evita blocajele în zonă.

