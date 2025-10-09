Live TV

Restricţii de trafic până la finalul anului pe DN 7, în zona Deduleşti. Lucrări de consolidare între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea

Data publicării:
trafic blocat. politist
Foto. News.ro

Traficul pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, se desfășoară cu restricții în zona Dedulești, după începerea unor lucrări de consolidare a rambleului și refacere a carosabilului. Circulația se face alternativ, pe o singură bandă, până la sfârșitul anului, potrivit IPJ Argeș.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş anunţă că circulaţia pe DN 7, între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, se va desfăşura cu restricţii până la data de 31 decembrie 2025, în zona Deduleşti, pentru efectuarea unor lucrări de consolidare.

Restricţiile au fost impuse de joi, după începerea intervenţiilor pentru consolidarea rambleului şi refacerea carosabilului la kilometrul 152, lucrări considerate necesare pentru creşterea siguranţei circulaţiei, relatează News.ro.

„Pe întreaga perioadă a lucrărilor, traficul rutier se va desfăşura alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă de circulaţie. Circulaţia va fi dirijată cu ajutorul semafoarelor amplasate la capetele sectorului afectat”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să manifeste prudenţă şi să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă.

„Şoferii sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, să reducă viteza de deplasare şi să manifeste prudenţă sporită”, precizează sursa citată.

