Restricţii în furnizarea apei în sute de localităţi din ţară. Oficialii Apelor Române fac apel la populaţie să folosească apa raţional

Sute de localităţi din mai multe judeţe din ţară se confruntă cu probleme în furnizarea apei potabile, pe mai multe râuri înregistrându-se debite scăzute. Oficialii de la Apele Române anunţă că, în prezent, coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este de 80,46%, şi estimează că, la sfârşitul acestei luni, acesta va scădea la 77%. În condiţiile meteo anunţate, autorităţile fac apel către populaţie „să folosească raţional apa, astfel încât aceasta să ajungă tuturor, cu prioritate pentru băut”.

„Monitorizăm permanent situaţia resurselor de apă, precum şi modul de aplicare a prevederilor Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. În prezent, coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este de 80,46%, cu un volum de circa 3,49 miliarde metri cubi existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafaţă în regim centralizat. Estimăm la sfârşitul lunii iulie în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populaţie şi industrii şi producţia de energie electrică pentru Sistemul Energetic Naţional, un coeficient de umplere de circa 77%”, anunţă, luni, oficialii de la Apele Române.



Conform unei informări date publicităţii de către instituţie, luni, apa este furnizată cu restricţii în 291 de localităţi care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, între acestea numărându-se oraşele Roman, Paşcani şi Hârlău.

Cele mai afectate de lipsa resurselor de apă sunt localităţi din judeţele Botoşani, Vaslui, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Galaţi, Bacău, Dolj, Gorj, Teleorman, Alba.



Cele mai multe localităţi cu restricţii în furnizarea apei sunt în judeţele Botoşani -133 localităţi, Iaşi – 58 localităţi şi Vrancea – 36 localităţi.

„În aceste localităţi, furnizarea apei este asigurată de către operatorii de apă cu restricţii, respectiv în anumite intervale orare. Restricţiile sunt stabilite de către operatorii de apă, pentru fiecare folosinţă în parte, în funcţie de timpul de care au nevoie pentru reumplerea rezervoarelor de apă”, precizează Apele Române.

De asemenea, sunt 239 de localităţi care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale (fântâni secate) şi care au restricţii de furnizare a apei.

Cele mai afectate localităţi sunt în judeţele: Botoşani, Vaslui, Prahova, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Iaşi, Galaţi. Cele mai multe localităţi aflate în această situaţie sunt în judeţele Botoşani -151 localităţi, Vaslui - 61 localităţi şi Neamţ – 12 localităţi, informează News.ro.

Apel către populație

„Având în vedere prognoza hidrometeorologică pentru perioada imediat următoare, facem apel la populaţie să folosească raţional apa, astfel încât aceasta să ajungă tuturor, cu prioritate pentru băut”, transmite instituţia.

Apele Române precizează că pe mai multe sectoare de râuri, se înregistrează debite sub media multianuală fiind vorba despre 4 sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râurile: Jiu (judeţul Gorj), pârâul Homorodul Mare şi pârâul Fişag (judeţul Harghita), pârâul Belinul Mic şi Saciova (judeţul Covasna), Buzău (judeţul Buzău) şi Ialomiţa (judeţul Ialomiţa), se află în faza de atenţionare-avertizare; 2 sectoare pe râurile interioare Olt (judeţul Harghita) şi pârâul Belinul Mare (judeţul Covasna) se află in treapta 1 de restricţii pentru irigaţii şi piscicultură; 5 sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râurile Buzău (judeţul Brăila), Călmăţui (judeţele Buzău şi Brăila) şi pârâul Belinul Mic, Fişag şi Saciova (judeţul Covasna) se află in treapta 3 de restricţii pentru irigaţii şi piscicultură.

Totodată, acumulările Pârcovaci, Hălceni şi Sârca din judeţul Iaşi şi Acumularea Mănjeşti din judeţul Vaslui se află în treapta 3 de restricţii pentru populaţie, industrie, irigaţii şi piscicultură.

Din cele 120 de secţiuni de monitorizare a secetei hidrologice, în trei secţiuni se înregistrează debite sub debitul minim necesar pentru satisfacerea cerinţelor sub aspect cantitativ, respectiv în bazinele: Argeş-Vedea (staţie hidrometrică Malu cu Flori – râul Dâmboviţa influenţat de orarul de funcţionare al CHE Clăbucet- Apele Române Argeş-Vedea; Siret (staţie hidrometrică Cremenea - râul Uz)- Apele Române Siret; şi la staţia hidrometrică Reci – Râul Negru- Apele Române Olt.

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în scădere, având valoarea de 4500 mc/s şi este sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s).

„Conform prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, debitele Dunării vor fi în scădere la intrarea în ţară şi vor ajunge în jurul valorii de 4200 mc/s în jurul datei de 21 iulie.

În acest moment, pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă nu sunt probleme privind alimentarea cu apă. Nivelul la mira de la staţia hidrometrică Cernavodă, în data de 15 iulie 2024 este de 1.44 metri, iar până la aplicarea treptei I de restricţii există o diferenţă de nivel de 3, 06 metri”, precizează repreznetanţii Apelor Române.

Editor : C.S.