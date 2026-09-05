Restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii vor fi ridicate înainte de începerea şcolii

Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au ajuns într-o nouă etapă, astfel încât restricţiile de circulaţie instituite la începutul verii în zona Piaţa Unirii - Cantemir - restaurant Horoscop vor fi ridicate conform planului anunţat, adică înainte de începerea noului an şcolar, a anunțat sâmbătă administraţia Sectorului 4 al Capitalei.

„În paralel, lucrările la noul Planşeu Unirii continuă în interiorul şantierului. Vechea structură, de aproape 100 de ani şi aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită, iar obiectivul constructorilor este ca, până la sfârşitul acestui an, să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planşeu”, a precizat sursa citată într-un comunicat de presă, potriivt Agerpres.

Detaliile privind ridicarea restricţiilor de trafic, stadiul actual al lucrărilor şi etapele următoare ale proiectului vor fi prezentate duminică de primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, în cadrul unei conferinţe de presă care va avea loc începând cu ora 12:30, în interiorul şantierului din Piaţa Unirii.

Editor : B.P.