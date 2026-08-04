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Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone impuse pe timpul caniculei, extinse în alte trei județe

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Foto: Profimedia Images
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Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone impuse pe timpul caniculei vor fi extinse, miercuri, în alte trei judeţe, astfel că vor viza drumurile şi autostrăzile din Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit CNAIR, miercuri, în intervalul orar 12:00 - 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulaţia restricţionată pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Roşu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

„Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă”, a menţionat CNAIR.

Măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 şi 3 al Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe reţeaua rutieră din judeţele afectate de codurile de caniculă, cu excepţia transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, transporturilor funerare, transporturilor poştale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanţi, transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării, transporturilor de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare, transporturilor produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciţii multinaţionale, transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanţie Returnare (SGR), transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apa minerală).

De asemenea, în perioada restricţiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfăşoară activităţi necesare derulării contractelor pentru construcţia, modernizarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere naţionale (drumuri naţionale, drumuri expres, autostrăzi).

Editor : Sebastian Eduard

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