Live TV

Rețea de aproape 1.900 de camere de supraveghere pe străzile din Sectorul 2. Centrul de Monitorizare Video, finalizat în acest an

Data publicării:
centru combo
Foto: Captură video Facebook / Rareș Hopincă
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, anunţă că până la sfârşitul acestui va fi realizat noul Centru Integrat de Monitorizare Video.

Proiectul reprezintă „un pas important” pentru un Sector 2 mai sigur, a transmis edilul miercuri într-o postare pe Facebook.

„Clădirea prinde deja contur, iar lucrările avansează bine. Pentru prima dată, toate activităţile de monitorizare video şi coordonare a intervenţiilor vor funcţiona într-un singur centru. Asta înseamnă că sesizările vor putea fi analizate mai rapid, iar echipajele vor interveni mai eficient acolo unde este nevoie”, a precizat Hopincă.

Potrivit acestuia, reţeaua Sectorului 2 cuprinde 763 de camere video, iar multe dintre acestea sunt „nefuncţionale”. Reţeaua va fi extinsă la aproape 1.900 de camere, toate integrate într-o platformă digitală unică, construită pe o hartă interactivă a sectorului.

„Noul centru va utiliza şi soluţii bazate pe inteligenţă artificială, capabile să identifice automat incidente şi situaţii care necesită intervenţie, reducând timpul de reacţie şi sprijinind activitatea echipajelor din teren. Clădirea va fi finalizată până la sfârşitul acestui an, iar integrarea tuturor echipamentelor şi sistemelor inteligente va continua în prima parte a anului viitor, astfel încât centrul să funcţioneze la capacitate maximă”, a menţionat Hopincă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
*ARCHIVE IMAGES* Prince Archie Mountbatten Celebrates 7th Birthday, Montecito, USA - 06 May 2026
Planurile de cazare a prințului Harry la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie alunecă în haos
violator retinut de politisti
Un bărbat acuzat de viol a fost prins în București după ce a încercat să fugă de polițiști
Rareș Hopincă in studioul digi24
PSD schimbă tonul față de AUR. Rareș Hopincă: „A vorbi despre un partid că este extremist e o linie periculoasă”
strada bucuresti
Două străzi din centrul Capitalei vor deveni pietonale și amenajate cu mobilier urban: „Ca-n oraşele europene”
pompieri 112
Incendiu la un restaurant şi trei spaţii comerciale din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc vecin
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Turkey NATO Summit Trump
Trump, după summitul NATO de la Ankara: „A fost o unitate...
Ultimele știri
Prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naţionale din Paris. Povestea Carinei Giorgiu, 16 ani
Iranul reacționează după declarațiile lui Donald Trump: „Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”
Champions League. Universitatea Craiova a învins în deplasare ML Vitebsk, în primul tur preliminar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...