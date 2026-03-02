Live TV

Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și opt județe. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei

politisti la perchezitii
Foto: Captură Digi24

Poliţiştii şi procurorii au efectuat 62 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe într-un dosar de evaziune fiscală care vizează 21 de persoane, suspectate că ar fi folosit firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziţii fictive şi a se sustrage de la plata obligaţiilor către stat. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului general consolidat depăşeşte 4,2 milioane de lei. Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar autorităţile au instituit sechestru pe mai multe imobile şi sume de bani, în vederea recuperării pagubei, informează News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că procurori din cadrul instituţiei şi poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei au făcut, în 26 februarie, 62 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş şi Harghita, în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse de uz industrial.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară au fost identificate mai multe documente şi înscrisuri utile cauzei, precum şi sume de bani, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În fapt, se fac cercetări faţă de 21 de persoane care, în perioada 2021–2025, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au dispus în mod repetat evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor achiziţii de bunuri care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la două societăţi cu un comportament specific de tip „fantomă”, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Prin ordonanţa din 27 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a 6 persoane fizice, pentru evaziune fiscală, în formă continuată.

Faţă de cei şase inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din 26 februarie a fost instituită măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare aparţinând suspecţilor, inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente, precum şi poprirea conturilor bancare, până la concurenţa sumei totale de 4.231.460,43 lei.

Sechestrul a fost aplicat efectiv asupra unor bunuri imobile (două case, şapte apartamente şi zece terenuri intra- şi extravilane), precum şi asupra sumelor de 89.000 lei şi 31.050 euro, ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, a căror evaluare totală acoperă întinderea prejudiciului cauzat.

Sumele de bani urmează să fie virate în contul de recuperare a prejudiciului, la solicitarea persoanelor acuzate de la care au fost ridicate.

Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale – Biroul Operaţiuni Speciale Bucureşti.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
