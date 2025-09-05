Live TV

Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat

fake news cu pandemie
Foto: Captură Digi24

După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii ]ncearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals.

În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care este anunțată o nouă pandemie. Cei care publică astfel de clipuri folosesc imagini trucate și spun că oamenii care nu se vaccinează vor sta în containere. Evident, este o minciună imensă, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Cumva, oamenii care fac astfel de dezinformări merg după principiul - dacă nu merge un fake news, să încerc încă unul și încă unul, pentru că, de exemplu, săptămâna trecută se vorbea foarte mult pe Tiktok despre intrarea României în război. Pe 3 septembrie nu s-a întâmplat acest lucru. Nu zboară rachete deasupra Capitalei. Așa că cei care se ocupă cu astfel de dezinformări au căutat o nouă minciună. Au revenit la pandemie. Ce trebuie să știți, însă? Trebuie să vă informați doar de pe canalele de pe site-urile instituțiilor publice.

În același timp, atunci când vedeți știri publicate pe Tiktok sau pe Facebook, aplicațiile vă informează și vă redirecționează către site-uri sigure, verificate. Exact cum se întâmplă și cu astfel de postări. În cazul în care le întâlniți pe Tiktok, o să vă apară un mesaj care vă îndeamnă să verificați doar sursele oficiale.

