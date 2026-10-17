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Reuniune a Consiliului NATO, programată la cererea României, după atacurile navelor la Marea Neagră și incursiunile dronelor rusești

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drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Foto: Profimedia
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Aliații NATO se reunesc marți, în ședință, pentru a discuta situația tensionată de la Marea Neagră. O reuniune a Consiliului Nord-Atlantic a fost programată la inițiativa României. Pericolul dronelor Rusiei nu planează doar asupra Alianței, ci și a Republicii Moldova.

Poliția de la Chișinău a anunțat că o dronă a căzut în urmă cu puțin timp într-un raion din nordul țării, la prima vedere părând a fi un aparat de spionaj.

În ceea ce privește întâlnirea de marți, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România și-a informat aliații NATO, dar și alți parteneri în legătură cu incidentul de sâmbătă seară, iar marți va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic unde se va discuta despre apărarea și descurajarea amenințărilor în regiunea Mării Negre, relatează Alexandra Dinu, jurnalistă Digi24.

Știm că zilele trecute, șeful NATO, Mark Rutte, a avut o întâlnire cu premierul Bulgariei și cu președintele Nicușor Dan, iar discuțiile s-au axat chiar pe securitatea de la Marea Neagră.

În ultimele luni șase nave au fost lovite lângă România, alte patru lângă Bulgaria, iar în aceste condiții țara noastră a cerut această reuniune, așa că marți, reprezentanții celor 32 de state membre se întâlnesc și vor discuta despre tensiunile de zilele acestea din regiune.

S-ar putea discuta despre apărarea antiaeriană, supravegherea Mării Negre, protejarea navelor comerciale și o mai mare cooperare militară.

Așteptăm, desigur, rezultatul acestei ședințe NATO. România și Bulgaria ar putea să ceară mai mult sprijin, constând în nave sau sisteme antiaeriene.

Editor : Liviu Cojan

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