Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine ferm România

Ministerul Apărării Naţionalesubliniază că, în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA, a fost reconfirmată soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic.

Potrivit MApN, luni şi marţi s-a desfăşurat, la Bucureşti, o nouă rundă a reuniunii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România-SUA (HLDG), ediţie coordonată cu noua administraţie de la Washington. Aceasta a fost prima vizită de nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internaţională, Daniel Zimmerman.

În marja reuniunii, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut, marţi, o întrevedere cu delegaţia SUA. Ministrul a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, creşterea graduală a bugetului Apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun şi asumarea de către ţara noastră a unui rol de lider în regiunea Mării Negre, respectiv a unei contribuţii de substanţă în cadrul NATO, potrivit News.ro.

Tot marţi a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin-Dan Moldovan.

„Discuţiile s-au concentrat pe evoluţiile mediului strategic global, postura forţelor americane în România, pe investiţiile semnificative în apărare asumate de ţara noastră, precum şi pe rolul de furnizor de securitate pe flancul estic şi pe cel sud-estic al NATO, în concordanţă cu direcţiile şi obiectivele propuse prin Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2025-2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice şi un partener de încredere al SUA”, arată MApN.

Potrivit comunicatului, au fost abordate subiecte legate de contribuţia activă a României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii şi al exerciţiilor comune, precum şi de proiectele majore de modernizare a forţelor armate, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii şi mobilităţii militare necesare sprijinirii prezenţei aliate pe teritoriul naţional.

„Discuţiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic”, adaugă ministerul.

Luni, programul delegaţiei americane a inclus vizite în Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele dezvoltării Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american, precum şi la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte esenţială a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice

De asemenea, delegaţiile au analizat capabilităţile operaţionale existente, proiectele de modernizare şi perspectivele extinderii cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii strategice.

