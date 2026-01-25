Live TV

Video Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa”

Data publicării:
revolta
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Foto: Captură video

Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, se află chiar la ei în comună. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează acum în localitate.

Oamenii s-au adunat în mijlocul localității ca să protesteze. Spun că le este frică atât pentru ei, cât și pentru copiii lor, pe care îi consideră în pericol.

-Am înțeles că se intenționează să fie inclus în școala gimnazială din Sânmihaiu Român. Și că se poate să vină printre copiii noștri în unitatea școlară ne îngrijorează. Ca oricare părinte, îți faci griji pentru copilul tău, știind că nu este în siguranță când merge la școală. Să i se aplice pedeapsa, nu se poate să fie lăsat în libertate, doar pentru că este un copil.

-Suntem foarte supărați și revoltați că l-au mutat pe criminal aici, la noi. La toata lumea le e frică și avem copii, avem familie.

-Mi-e teama de copii. Am doi copii care nu mai vor să meargă la școală, că le e frică să iasă afară din casă, din cauza lui. Nu suntem de acord să stea în sat aici, să facă ceva cu el.

Autoritățile locale fac apel la calm.

Adrian Jebelean, consilier local: Le înțeleg supararea, sunt în asentiment cu ei, dar totodată îndemn lumea la calm. Înțeleg și cerințele lor, nu știu dacă este de competența consiliului local ca să nu primească această persoană în comună. Dorim ca această situație să nu degenereze, dreptatea nu se face cu bâta, sau cu alte lucruri.

Minorul de 13 ani, implicat în crima de la Cenei, este în continuare liber, pentru că nu răspunde penal. El participă la cursuri, în sistem online.

Doi băieți de 15 ani se află în arest, în cazul de omor din județul Timiș. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Vladimir Putin
3
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
4
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană
loc crima cenei
Avertisment al Poliției Române. Fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș, distribuită pe internet
canabis pe cantar, telefoane, acte identitate, colaj foto de la procurori
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar fi furnizat cannabis adolescenților care l-au ucis pe Mario Berinde
masina politie lumini noapte seara
Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale
mario
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă
Recomandările redacţiei
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
trump
Republicanii sunt tot mai îngrijorați de campania de deportare a lui...
camera-de-viteza radar
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere...
Ultimele știri
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. „Fără macara nu-l scoate”
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al poporului ucrainean”
Când nu pot fi identificate dronele care traversează teritoriul României. Explicațiile ministrului Apărării, Radu Miruță
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat