Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, se află chiar la ei în comună. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează acum în localitate.

Oamenii s-au adunat în mijlocul localității ca să protesteze. Spun că le este frică atât pentru ei, cât și pentru copiii lor, pe care îi consideră în pericol.

-Am înțeles că se intenționează să fie inclus în școala gimnazială din Sânmihaiu Român. Și că se poate să vină printre copiii noștri în unitatea școlară ne îngrijorează. Ca oricare părinte, îți faci griji pentru copilul tău, știind că nu este în siguranță când merge la școală. Să i se aplice pedeapsa, nu se poate să fie lăsat în libertate, doar pentru că este un copil.

-Suntem foarte supărați și revoltați că l-au mutat pe criminal aici, la noi. La toata lumea le e frică și avem copii, avem familie.

-Mi-e teama de copii. Am doi copii care nu mai vor să meargă la școală, că le e frică să iasă afară din casă, din cauza lui. Nu suntem de acord să stea în sat aici, să facă ceva cu el.

Autoritățile locale fac apel la calm.

Adrian Jebelean, consilier local: Le înțeleg supararea, sunt în asentiment cu ei, dar totodată îndemn lumea la calm. Înțeleg și cerințele lor, nu știu dacă este de competența consiliului local ca să nu primească această persoană în comună. Dorim ca această situație să nu degenereze, dreptatea nu se face cu bâta, sau cu alte lucruri.

Minorul de 13 ani, implicat în crima de la Cenei, este în continuare liber, pentru că nu răspunde penal. El participă la cursuri, în sistem online.

Doi băieți de 15 ani se află în arest, în cazul de omor din județul Timiș. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

