Exercițiul de mobilizare „MOBEX București - Ilfov 26” începe luni, 5 octombrie, și se desfășoară până pe 12 octombrie. O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în Capitală și în județul Ilfov vor fi chemați la unitățile militare pentru o zi de pregătire. Ministerul Apărării Naționale precizează că exercițiul are caracter de rutină.

Rezerviștii vizați trebuie să se prezinte la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare, pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire. Ordinele de chemare vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit MApN, în conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei.

Angajatorii trebuie să asigure prezența rezerviștilor salariați la aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit de o zi, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Exercițiul este destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare. În cadrul acestuia este evaluat și modul în care structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale sunt completate cu resurse umane și materiale.

Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate în fiecare an și vizează, în principiu, până la zece județe, precizează Ministerul Apărării.

Ultimul exercițiu de mobilizare din București și județul Ilfov a avut loc anul trecut. Pentru a reduce impactul socioeconomic, acesta a inclus doar o parte dintre unitățile militare dislocate în zonă. Anul acesta vor fi verificate unitățile care nu au fost incluse în exercițiul „MOBEX B-IF-25”.

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, reiterăm că astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale”, transmite Ministerul Apărării.

Editor : Ș.A.