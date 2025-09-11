Rezerviștii Armatei Române din două județe, convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.

Conform unui comunicat al MApN, citat de Agerpres, în perioada 15-19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş se desfăşoară Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Exerciţiile de acest tip se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş ce vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi vor participa la activităţi specifice de pregătire.

În cele două judeţe, activităţi similare s-au desfăşurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciţii de mobilizare la nivel naţional având loc în mai 2025, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt.

Exerciţiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Rezerviştii vor fi convocaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Activităţile legate de evaluarea autorităţilor locale şi a operatorilor economici din judeţele Sibiu şi Mureş sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Pe 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25, se va desfăşura o secvenţă de antrenament cu rezerviştii în Poligonul de tragere Poplaca, judeţul Sibiu.

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, care, reiterăm, au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, recomandăm cetăţenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare", mai transmite Ministerul Apărării.

