Live TV

Rezerviștii Armatei Române din două județe, convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN

Data actualizării: Data publicării:
Rezerviști ai armatei române în cadrul unui exercițiu de mobilizare
Rezerviști ai armatei române în cadrul unui exercițiu de mobilizare, imagine de arhivă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale. 

Conform unui comunicat al MApN, citat de Agerpres, în perioada 15-19 septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş se desfăşoară Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Exerciţiile de acest tip se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş ce vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi vor participa la activităţi specifice de pregătire.

În cele două judeţe, activităţi similare s-au desfăşurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciţii de mobilizare la nivel naţional având loc în mai 2025, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt.

Exerciţiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Rezerviştii vor fi convocaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Activităţile legate de evaluarea autorităţilor locale şi a operatorilor economici din judeţele Sibiu şi Mureş sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Pe 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25, se va desfăşura o secvenţă de antrenament cu rezerviştii în Poligonul de tragere Poplaca, judeţul Sibiu.

„Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, care, reiterăm, au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, recomandăm cetăţenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare", mai transmite Ministerul Apărării.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției...
inflatie-1536x768
Inflația a urcat la aproape 10% în luna august. Care au fost cele mai...
Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a...
furtuni sii semn de avertisment
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și...
Ultimele știri
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției”
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea
masina de politie
Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în casă de tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Reacția ministrului Apărării după reținerea fostului șef al contraspionajului din Republica Moldova, acuzat de trădare
mercenari romani aeroport
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor mai fi acolo
Maternitate.
O femeie de 33 de ani a murit după un avort, la Maternitatea din Sibiu: DSP a dat mai multe amenzi. Ce probleme au găsit inspectorii
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Donald Trump a strâns o avere colosală de când a început al doilea mandat! Câte miliarde a câștigat în 2025
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu
Digi FM
Gemenii prințesei Charlene de Monaco, adorabili în uniformele de școală. De mână și la cursuri, și în viață
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea