LOTO duminică, 16 mai 2021: Numerele la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc pot aduce premii considerabile

Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc la extragerile de duminică, 16 mai 2021, pot aduce câștiguri de invidiat celor care ghicesc numerele norocoase. Miza cea mai mare o are jocul Joker, unde reportul trece de 5,59 milioane de euro, dar și la Loto 6/49 premiul la categoria I este de peste 2,41 milioane de euro.

Duminică, 16 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 mai, Loteria Română a acordat peste 19.400 de câștiguri în valoare totală de peste 988.000 de lei.

La Noroc Plus s-a câștigat, joi, premiul de categoria I, în valoare de 75.722,02 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din sectorul 4, București, și a fost completat cu două variante simple la Joker și trei variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a mai obținut două câștiguri de categoria a II-a la Noroc Plus, câștigul total obținut fiind în valoare de 87.567,04 lei.

Rezultatele la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de joi, 13 mai 2021

Iată ce numere au ieșit la ultima extragere a Loteriei Române, cea din 13 mai 2021:

Joker: 39, 36, 45, 21, 15 + 19

Loto 6 din 49: 12, 40, 7, 10, 6, 41

Loto 5 din 40: 22, 7, 13, 1, 35, 12

Noroc: 4 7 1 9 4 9 8

Super Noroc: 4 0 0 7 2 2

Noroc Plus: 9 5 2 6 7 3

Rezultatele extragerii loto de duminică, 16 mai 2021, sunt anunțate începând cu ora 18:15 și sunt transmise în timp real de digi24.ro.

Joker are miza cea mai mare. Reportul din 16 mai 2021

Joker este, așa cum se întâmplă de câteva luni bune, jocul care atrage toate privirile și la extragerea din 16 mai 2021. Joker își așteaptă încă marele câștigător, în condițiile în care reportul depășește deja valoarea celui mai mare premiu care s-a câștigat vreodată la acest joc.

Astfel, la Joker, la categoria I, reportul este în valoare de peste 27,54 milioane lei (peste 5,59 milioane de euro).

La categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 120.500 de lei (aproximativ 24.500 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.000 de lei (aproximativ 10.800 de euro).

Cel mai mare premiu la Joker s-a câștigat în data de 02.08.2018 și a fost în valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane de euro).

La tragerea Joker din 27 octombrie 2019, s-a câștigat la Joker un premiu de categoria I în valoare de 17.763.419,58 lei (peste 3,73 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat atunci la o agenție din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud și a fost completat cu două variante simple, prețul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Acesta a fost al doilea câștig ca valoare din istoria acestui joc.

Loto 6 din 49 - premiile disponibile duminică, 16 mai 2021

Și jocul Loto 6/49 are premiii atractive.

La Loto 6 din 49 se înregistrează la categoria I un report de peste 11,89 milioane lei (peste 2,41 milioane de euro).

Reamintim că premiul la categoria I a acestui joc s-a câștigat ultima dată duminică, 7 februarie 2021, și a fost în valoare de peste 1,72 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat în București, în Sectorul 3, și a costat 18,50 lei. Câștigătoarea este o femeie din București, în vârstă de 60 de ani, care joacă constant la Loto 6/49. Întotdeauna joacă trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, iar numerele alese nu au semnificație personală. De-a lungul timpului, a mai câștigat doar sume mici, dar nu și-a pierdut niciodată speranța și va continua să joace ca și până acum. Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

În 2019, tot o femeie, o pensionară din Satu Mare, a ghicit numerele norocoase la Loto 6 din 49 la extragerea din 22 decembrie, iar acestea i-au adus un premiu de 4,8 milioane de euro.

Cel mai mare premiu câștigat vreodată în istoria Loteriei Române a fost la Loto 6 din 49, în anul 2013, și a valorat la vremea respectivă peste 11 milioane de euro. Câștigătorul era din Galați.

Tragerea Loto 5 din 40: reportul din 16 mai 2021

Pentru tragerea de duminică, 16 mai 2021, la Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 995.000 de lei (peste 202.000 de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 111.000 de lei (peste 22.500 de euro).

Anul trecut, la tragerea Loto 5 din 40 din 16 iulie 2020, s-a câștigat al doilea câștig ca valoare din istoria acestui joc: 1.294.443,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Drobeta-Turnu Severin, iar pe bilet au fost jucate, în total, 189 de variante la acest joc și o variantă la Super Noroc. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului câștigător a obținut și 20 de câștiguri de categoria a III-a, suma totală câștigată fiind de 1.298.601,20 lei.

Noroc, Noroc Plus, Super Noroc - reportul din 16 mai 2021

La Noroc există un report cumulat în valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 293.000 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este un report de aproximativ 91.000 de lei (aproximativ 18.500 de euro).

La Noroc Plus reamintim că joi, 13 mai, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 75.722,02 lei.

Cum se câștigă la Loto 6 din 49

La Loto 6 din 49 se poate câștiga și cu 3 numere.

Cele patru categorii de câștiguri la jocul LOTO 6 din 49 sunt următoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 - 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 - 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 - 3 numere din cele 6 extrase

Cum se câștigă la Joker

La jocul JOKER câștigurile se atribuie după cum urmează:

Categoria 1 - toate cele 5 numere din primul set și Joker-ul

Categoria 2 - toate cele 5 numere din primul set

Categoria 3 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set și Joker-ul

Categoria 4 - oricare 4 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 5 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set și Joker-ul

Categoria 6 - oricare 3 numere din cele 5 ale primului set

Categoria 7 - oricare 2 numere din cele 5 ale primului set și Joker-ul

Categoria 8 - oricare număr din cele 5 ale primului set și Joker-ul

Cum se câștigă la Loto 5 din 40

Categoriile de câștiguri la LOTO 5 /40 sau SUPER LOTO, cum mai este denumit acest joc, sunt următoarele:

Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase

Categoria 2 - 5 numere din toate cele 6 numere extrase

Categoria 3 - 4 numere din toate cele 6 numere extrase

Cum se câștigă la Noroc

Categoriile de câștiguri pentru acest joc sunt următoarele:

Categoria 1 - toate cele 7 cifre ale numărului (tot numărul în ordine)

Categoria 2 - ultimele 6 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 3 - ultimele 5 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 4 - ultimele 4 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 5 - ultimele 3 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria N + 3 - tot numărul + 3

Categoria N - 3 - tot numărul - 3

Cum se câștigă la Noroc Plus

Categoriile de câștiguri pentru acest joc sunt următoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 ale numărului (tot numărul în ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numărului sau ultimele 5 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numărului sau ultimele 4 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numărului sau ultimele 3 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numărului sau ultimele 2 cifre ale numărului (în ordine)

Cum se câștigă la Super Noroc

Categoriile de câștiguri la SUPER NOROC sunt următoarele:

Categoria 1 - toate cele 6 cifre ale numărului (tot numărul în ordine)

Categoria 2 - primele 5 cifre ale numărului sau ultimele 5 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 3 - primele 4 cifre ale numărului sau ultimele 4 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 4 - primele 3 cifre ale numărului sau ultimele 3 cifre ale numărului (în ordine)

Categoria 5 - primele 2 cifre ale numărului sau ultimele 2 cifre ale numărului (în ordine)

Cum se impozitează câștigurile la Loto

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea unui barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură: veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor și din lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Prin urmare, impozitul calculat și reținut va fi unul progresiv, în funcție de încadrarea în tranșa de câștig obținut.

În conformitate cu art.115 alin.1 lit.p), coroborat cu art.116 alin.1 și alin. 2 lit.c) aduse prin OUG nr. 92/2014, toate veniturile obținute de către persoane fizice nerezidente, ca urmare a participării la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R. S.A., vor fi impozitate prin aplicarea cotei de 1% asupra veniturilor brute.

Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute se va calcula, reține și plăti la Bugetul de Stat de către C.N.L.R. S.A.

TRANȘE DE VENIT BRUT

- LEI - IMPOZIT

- LEI - până la 66.750, inclusiv 1% peste 66.750-445.000, inclusiv 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000 lei





