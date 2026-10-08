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Rezultate LOTO - Joi, 8 octombrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 8 octombrie:  Premii acordate la tragerile de duminică

Joi, 8 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La jocul-vedetă, Loteria Română a anunțat un report care depășește 2,4 milioane de euro. La Joker, reportul a ajuns la peste 1,64 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de joi, 8 octombrie: 

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,84 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 427.100 de euro), anunță Loteria Română.

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,77 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 148.800 de lei (peste 27.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 2,2 milioane de lei (peste 412.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 466.800 de lei (peste 87.300 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri în valoare totală de peste 6,04 milioane de lei.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 86.046 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. De asemenea, la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria N-3 în valoare de 3.279.807,66 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 365.367,95 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Loto 5/40 la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 125.669 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă Amparcat.ro.

Editor : B.P.

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