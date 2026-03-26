Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind unirea cu România. Cum votează diaspora

Steaguri România Moldova
Avantajele unirii În ce perioadă ar putea fi realizată unirea Concluzii

O cercetare sociologică recentă, desfășurată în Republica Moldova, a chestionat publicul cu privire la unirea dintre Republică și România.

Potrivit cercetării sociologice, la întrebarea: „Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, aţi vota pentru sau contra unirii?” 44% dintre repondenţii din Republica Moldova au răspuns DA, 39.2% au răspuns NU, 9,4% nu ar participa şi 6,7% au răspuns Nu ştiu, nu m-am decis, în timp ce 0.8% nu au răspuns, scrie News.ro.

În diaspora moldoveană, 60,8% au răspuns DA, 24,3% au răspuns NU, 9,7% nu ar participa, 4% nu s-au decis şi 1,1% nu răspund.

În eşantionul din Republica Moldova, 37% dintre respondenţi cred că unirea cu România ar aduce mai multe avantaje, faţă de 33% de respondenţi care au spus că ar fi mai multe dezavantaje. În diaspora, dintre cei 235 de intervievaţi, 52.1% cred că unirea Republicii Moldova cu România ar aduce mai multe avantaje. De menţionat că, peste hotare, sondajul s-a desfăşurat în 12 ţări cu cea mai mare prezenţă la alegerile parlamentare din septembrie 2025, potrivit Radio Moldova.

Avantajele unirii

Printre principalele avantaje ale unirii, respondenţii au menţionat beneficii de ordin economic: pensii şi salarii mai mari, acces liber la locuri de muncă, libera circulaţie şi dezvoltarea economiei.

Cel mai des dezavantaj invocat a fost pierderea suveranităţii şi independenţei, cu un procent practic similar în Republica Moldova şi în diaspora, urmat de tensiuni interetnice şi ruperea legăturilor cu Rusia.

În ce perioadă ar putea fi realizată unirea

Întrebaţi în ce perioadă de timp ar putea fi realizată unirea, cel mai frecvent răspuns în rândul respondenţilor care cred în acest deziderat este „în următorii 2–4 ani”.
Cercetarea evidenţiază şi o creştere a identităţii naţionale româneşti, „a celor care se declară etnici români, vorbitori de română, care spun că românii şi moldovenii sunt acelaşi popor”.

În eşantionul din Republica Moldova, aproape 15% s-au declarat etnici români şi aproape 65% etnici moldoveni. În diasporă, proporţia celor care se declară români este dublă, de circa 32%.

În ceea ce priveşte limba vorbită, 44.2% dintre respondenţii eşantionului din Republica Moldova au menţionat româna şi 40% limba moldovenească. Spre deosebire de recensământ, cei care declară că vorbesc limba română sunt acum pe locul întâi, iar în diasporă proporţia lor este mult mai mare, de circa 72%.

Concluzii

Potrivit concluziilor sondajului, contrar tezelor dominante în discursul public, există o pluralitate a susţinătorilor unirii în Republica Moldova şi o majoritate absolută printre cetăţenii RM în diaspora.

De asemenea, Diaspora este considerabil mai pro-română, pro-unionistă şi mai bine informată. O campanie de informare foarte simplă are potenţialul de a spori susţinerea unirii cu alte 14 procente.

În plus, se atestă o sporire a identităţii naţionale româneşti în comparaţie cu datele oficiale, respectiv Recensământul din 2024. „Totuşi, motivaţia economică pentru susţinerea unirii o domină pe cea identitară”.

Sondajul a avut loc în perioada 12 – 23 martie 2026 pe 1078 respondenţi, cetăţeni din Republiva Moldova, de 18+ ani, ce locuiesc în Republica Moldova și 252 de cetățeni din diaspora.

Eroarea de eşantionare este de ±3.0% (nivel de încredere 95%, proporţia adevărată 50%).

 

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
5
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Digi Sport
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bolo cernica
Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu martirilor care au făurit unirea Basarabiei cu România în 1918
photo-collage.png (99)
Scenariu de război în Marea Neagră: NATO simulează un atac naval la 40 km de litoralul României
Bogdan Stelea
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Generația de Aur a calificat ultima oară România la mondiale. „28 de ani de frustrări”
sumudica rosu
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Marius Șumudică, despre meciul de astăzi: „Când spun eu ceva, se întâmplă invers”
Mircea Lucescu
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile”
Recomandările redacţiei
profimedia-1028277936
Raport îngrijorător despre soldații regelui Charles: Armata britanică...
WhatsApp-Image-2026-03-26-at-08.10.35-3
Noi atacuri ale rușilor în Ucraina, la graniţa cu România. Dronă...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Culisele negocierilor dintre SUA și Iran. De ce au rămas în viață...
Screenshot 2026-03-26 at 10.46.40
Jaf la Primăria Ivești din județul Galați: 100.000 de lei, bani din...
Ultimele știri
Vremea se schimbă brusc în România: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în weekend
Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic inteligenţa artificială, iar 41,6% că nu utilizează niciodată (sondaj Inscop)
Republica Moldova va cere despăgubiri de la Rusia pentru distrugerea unei linii electrice strategice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Turcia – România, ăsta e primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt...
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”