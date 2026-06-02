Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu MApN: „Cel mai mare pachet din istoria recentă a companiei”

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunţat marţi că a semnat contracte în valoare de 5,7 miliarde de euro cu armata română, pe care le-a descris drept „cel mai mare pachet de contracte internaţionale din istoria recentă a companiei”.

Într-un comunicat de presă publicat marţi, Rheinmetall a precizat că aceste contracte, atribuite în cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), includ: 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă de ultimă generaţie, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniţie de calibru mediu pentru apărare aeriană şi transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore şi două nave de sprijin pentru scafandri. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 şi să fie finalizate până în 2030.

„Rheinmetall urmează să investească câteva sute de milioane de euro în România, o proporţie semnificativă din valoarea adăugată fiind generată în acest stat membru NATO şi UE, situat pe flancul estic al Alianţei. Se estimează că proiectul va crea mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractanţi vor fi integraţi în reţeaua de aprovizionare”, a precizat compania germană.

România este deja una dintre pieţele pe care este prezentă compania germană. Filiala sa, Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, este activă de mulţi ani. Contractele majore atribuite acum vor fi executate şi în alte locaţii.

„Suntem recunoscători pentru încrederea pe care România ne-a acordat-o”

„Contractul încheiat între autorităţile române şi Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capabilităţilor de apărare ale României, ci şi un pas important către revitalizarea industriei naţionale de apărare, deoarece peste 50% din producţie va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potenţialul de a deveni un motor cheie al creşterii economice a României şi al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu”, a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, citat în comunicatul companiei.

„Suntem recunoscători pentru încrederea pe care România ne-a acordat-o în ceea ce priveşte dotarea şi modernizarea forţelor sale armate. Împreună cu partenerii noştri români, vom crea aici un ecosistem de apărare de anvergură”, a declarat directorul general de la Rheinmetall AG, Armin Papperger.

Rheinmetall produce tancuri, camioane militare, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană şi muniţie, toate acestea fiind la mare căutare în contextul războiului din Ucraina. Afacerile din domeniul apărării reprezintă 80% din vânzările companiei.

În 2024, Rheinmetall a raportat vânzări la nivel de grup de 9,75 miliarde de euro, un salt de 36% comparativ cu 2023. Armin Papperger şi-a propus ca Rheinmetall să ajungă la vânzări cuprinse între 40 şi 50 de miliarde de euro în 2030.

