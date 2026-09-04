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Richard O'Sullivan, unul dintre starurile comediei britanice, a murit la 82 de ani

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Man About the House (1974) Film
Richard O'Sullivan și Andrea Lawrence, în serialul de comedie „Man About the House”, 1974. Sursa foto: Profimedia Images
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Actorul britanic Richard O'Sullivan, care a devenit celebru în anii '70 şi '80 datorită unor seriale de comedie precum „Man About the House” şi „Robin's Nest”, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 82 de ani, informează agenţia de presă EFE.

Richard O'Sullivan a murit la Brinsworth House, un cămin destinat profesioniştilor din domeniul teatrului şi al divertismentului, situat în cartierul londonez Richmond upon Thames, unde locuia de 23 de ani.

Într-un comunicat făcut public de azil, citat de Agerpres, fiul actorului, James O'Sullivan, şi-a descris tatăl drept un om „la fel de amuzant şi de fermecător în viaţa reală precum cel care a apărut ani de zile pe ecranele televizoarelor noastre. Mereu bine dispus, (a fost) un tată fantastic şi un bunic iubitor”.

Deşi Richard O'Sullivan a avut o carieră îndelungată, rolurile sale memorabile au rămas cele în care l-a interpretat pe Robin Trip în serialele TV de succes „Man About the House” (1973-1976) şi „Robin's Nest” (1977-1981), difuzate în numeroase ţări. După aceste succese internaţionale, cariera sa a cunoscut un declin.

Editor : M.I.

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