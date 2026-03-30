Risc de inundații în Vrancea. Locuitorii din două comune au primit ordin de evacuare prin RO-Alert

Este risc ridicat de inundații în mai multe zone din Vrancea. Un om a fost salvat de pompieri cu barca, după ce a rămas izolat în urma unei viituri pe râul Putna. Sute de salvatori au fost mobilizați în două comune, iar localnicii au primit ordin de evacuare prin sistemul RO-Alert. Doar 25 de oameni au acceptat să își părăsească locuințele, iar 160 au rămas în casele care sunt într-o zonă amenințată.

Este mobilizare în județul Vrancea. Noaptea trecută, localnicii din Biliești și Mirceștii Vechi au primit mesaje RO-Alert prin care erau avertizați că este posibil să se producă viituri, iar 3 ore mai târziu a început evacuarea. Au fost evacuați patru localnici din Mirceștii Vechi de către pompieri și duși la școala din localitate. Alte patru persoane au refuzat să plece, iar 16 persoane au plecat la rude pentru a fi în siguranță.

Evacuare s-a făcut și în localitatea Biliești. Trei persoane au fost duse de către pompieri la căminul cultural din localitate, iar 160 de localnici au refuzat să își părăsească gospodăriile.

De asemenea, tot în județul Vrancea, un bărbat a fost salvat de pompieri după ce a rămas izolat în urma unei viituri, în apropiere de localitatea Garoafa.

Și în județul Neamț sunt probleme. Un drum este acoperit de ape, nu mai pot intra în localitatea Crăcăoani mașinile cu masă mai mare de 3,5 tone. însă este asigurată intervenția ambulanțelor și a pompierilor pe o rută alternativă, dacă este nevoie.

Toată partea de est a țării se află sub avertizări de coduri galben și portocaliu. Până la ora 10:00 este în vigoare un cod de precipitații însemnate cantitativ, dar și de ninsori și viscol în zona de munte. Hidrologii au emis și ei două coduri -un cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Covasna, Harghita, Bacău și Vrancea este valabil până la ora 12:00, iar un alt cod galben de inundații este valabil până la miezul nopții pentru alte județe din partea de est a țării.

