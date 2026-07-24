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Risc de viituri pe râuri din șapte județe. Avertismentul hidrologilor

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FOTO. Inquam Photos / Casian Mitu
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis vineri o atenționare hidrologică de cod galben, valabilă până la miezul nopții, pentru sectoare de râuri din județele: Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.

Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, în zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.

Atenționarea vizează, în principal, râuri din bazinele hidrografice: Arieș, Mureș, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna, atată INHGA.

„Recomandăm populației să manifeste prudență, să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau a zonelor inundabile, să nu încerce să traverseze cu autoturismul drumurile acoperite de apă și să respecte indicațiile autorităților locale. Totodată, este importantă protejarea bunurilor aflate în zonele expuse și urmărirea permanentă a informărilor transmise de autorități”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

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