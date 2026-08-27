Risc de viituri și inundații: avertizare hidrologică cod galben pentru râuri din 21 de județe HARTĂ

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o Atenţionare Hidrologică Cod Galben, valabilă de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 10:00, pentru râuri din mai multe bazine hidrografice, fiind vizate 21 de judeţe din ţară. Potrivit hidrologilor, în acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, fiind posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie.

Potrivit specialiştilor hidrologi, bazinele hidrografice vizate sunt Mureş, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa – afluent al râului Siret, Trotuş, precum şi pentru râurile din Dobrogea.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, precipitaţiile prognozate şi propagarea acestora, în intervalul menţionat se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie”, precizează sursa citată.

Atenționare hidrologică cod galben. Foto: INHGA

În acest context, adaugă aceeaşi sursă, sunt vizate anumite sectoare de râuri din judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea.

Hidrologii atrag atenţia, totodată, că fenomenele potenţial periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mari pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Harghita.

Specialiştii INHGA recomandă populaţiei să evite deplasarea şi traversarea cursurilor de apă, să nu se apropie de maluri sau zone inundate, să protejeze bunurile aflate în zonele expuse şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Totodată, este importantă urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale privind evoluţia situaţiei hidrometeorologice.

Editor : Ș.R.