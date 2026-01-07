Live TV

Risc mare de avalanșe în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu

Screenshot 2026-01-02 124117
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș. Foto: Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu/ Facebook

Riscul de producere a avalanșelor rămâne ridicat, de gradul patru din cinci, în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la Vârful Omu, unde stratul a ajuns la 156 de centimetri, urmat de Bâlea Lac, cu 95 de centimetri.

Conform meteorologilor, la altitudini de peste 1.800 de metri, pe pantele înclinate se menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari. Acestea pot angrena atât zăpada căzută în ultima săptămână, cât și stratul care se va mai depune, precum și plăcile de vânt formate în zona crestelor. Avalanșele se pot produce spontan, dar mai ales în cazul suprasarcinilor.

Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la Vârful Omu, unde stratul a ajuns la 156 de centimetri, urmat de Bâlea Lac, cu 95 de centimetri. În zonele adăpostite din apropierea Bâlea Lac, la altitudini mai mari, stratul de zăpadă depășește doi metri, existând depozite consistente de zăpadă, precizează meteorologii.

Autoritățile reamintesc că accesul în zona turistică Bâlea Lac, din Munții Făgăraș, se face pe DN 7C Transfăgărășan doar până la Bâlea Cascadă, iar urcarea către lac este posibilă exclusiv cu telecabina și numai în condiții meteorologice favorabile. Turiștii și pasionații de sporturi de iarnă sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele cu risc și să respecte recomandările salvamontiștilor și ale autorităților.

